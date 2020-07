O temporal de terça-feira atingiu 54 municípios paranaenses, conforme boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil publicado às 15 horas desta quarta-feira (01). As informações do Interior continuam a chegar e os números sofrerão alteração. O próximo boletim será publicado às 18h.

O temporal com rajadas de vento de 120 km/h e chuva de granizo afetou 11.491 pessoas, sendo que 189 ficaram desalojadas e 143 permanecem desalojadas. Vinte e duas 22 ficaram desabrigadas e 12 permanecem nesta condição. São registrados até agora 11 feridos e 1.708 casas danificadas. As equipes do Corpo de Bombeiros e dos núcleos municipais de Defesa Civil continuam fazendo os atendimentos.

Pelo menos 1,2 milhão de unidades consumidoras da Copel ficaram sem energia elétrica no Estado. A falta de energia também afetou o abastecimento de água e a Sanepar suspendeu o rodízio em Curitiba e RMC.

“Os ventos tendem a diminuir gradualmente à medida que esse ciclone se dirija ao oceano, mas população deve acompanhar as informações meteorológicas e alertas da Defesa Civil, tomando sempre o cuidado de consultar as fontes oficiais”, afirma o tenente Marcos Vidal, da Comunicação Social da Defesa Civil Estadual.

Ele também ressalta que as pessoas podem receber os alertas da Defesa Civil mandando uma mensagem de texto pelo celular (SMS) com o CEP de sua residência para o número 40199.

OCORRÊNCIAS – Segundo o boletim da Defesa Civil, 11 pessoas ficaram feridas, uma em Santa Lúcia e nove em Ubiratã e uma em Piên. Em Ubiratã, 300 casas foram danificadas, afetando 1,5 mil pessoas, sendo que 40 estão desalojadas. Em Pontal do Paraná, tempestade e vendaval afetaram 4.014 pessoas, sendo que dez ficaram desabrigadas e quatro desalojadas (nenhuma permanece). Na cidade, 40 casas ficaram danificadas.

Em Foz do Iguaçu e em Nova Prata do Iguaçu, 100 imóveis foram danificados, afetando 800 e 400 pessoas em cada cidade, respectivamente, sendo que em Nova Prata 40 pessoas estão desalojadas. Também há pessoas desalojadas em General Carneiro (30), Contenda (7), Fazenda Rio Grande (4) e Pinhais (3).

ATINGIDOS – A lista de municípios atingidos até agora inclui Os municípios atingidos até agora são Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antonina, Araucária, Barbosa Ferraz, Bela Vista da Caroba, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Candói, Cantagalo, Cascavel, Clevelândia, Contenda, Cruzeiro do Iguaçu, Curitiba, Dois Vizinhos, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, General Carneiro, Guarapuava, Irati, Lapa, Laranjeiras do Sul, Mandirituba, Manoel Ribas, Maringá, Matinhos, Missal, Moreira Sales, Morretes, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Paranaguá, Pérola do Oeste, Piên, Pinhais, Pinhão, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Reserva, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, São Jorge do Ivaí, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Tibagi, Ubiratã e União da Vitória.

Box

Previsão é de muito frio em todo o Estado

Depois do vendaval, a previsão para esta quarta-feira é de muito frio para o Paraná. Uma forte massa de ar polar ingressa no Sul do Brasil e provoca queda nas temperaturas em todas as regiões do Paraná, mostra o Simepar. Há previsão de formação de geadas ao amanhecer em vários setores do Estado e, mesmo com o sol, as temperaturas não se elevam muito.

Agência Estadual de Notícias