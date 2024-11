Jantar e Bazar Beneficentes movimentam Londrina na próxima semana!

0:00

A coluna Bela Manchete reúne para vocês eventos e ações que movimentam Cambé, Londrina e região, e, claro que não poderia deixar de pautar o Jantar organizado pelo projeto Roupeiro Santa Rita e também o Bazar da influenciadora Dani Cardoso, e, ambos acontecem em Londrina.

De acordo com a assessoria de imprensa do projeto, o Roupeiro Santa Rita, da Catedral de Londrina, realiza o jantar beneficente no próximo dia oito( sexta-feira), às 19h30, no Salão Paroquial da Catedral de Londrina.

Ainda segundo assessoria do Projeto, o jantar acontece com o intuito de ampliar o lindo projeto que realiza com mães carentes de Londrina há 30 anos. Contando com voluntárias dedicadas e uma rede do bem que inclui assistentes sociais de hospitais públicos, o projeto fornece gratuitamente enxovais, apoio psicológico e jurídico, além de ações para resgate da autoestima e valorização da vida durante a gestação de mulheres em vulnerabilidades social.

Os convites estão sendo vendidos por R$80,00 e você compra-los ao entrar em contato pelos telefones: (43) 3324-5255 e (43) 9 9991-2368.

Já o Bazar da Dani Cardoso, influenciadora e modelo fotográfica, que possui mais de 230 mil seguidores, e é muito conhecida no cenário fashion nacional, está marcado para o próximo dia nove (sábado), das 9h às 18h, na Chácara Make Wish. A entrada do Bazar é 1 Kg de alimento não perecível que será destino ao Projeto Marmitas do Bem. Esse projeto que foi criado durante a pandemia de Covid-19, completou quatro anos em 2024 e, de acordo com seu site oficial, já entregou 47.163 marmitas.

O Bazar contará com DJ E DRINKS, das 11h às 14h, e disponibilizará aproximadamente três mil peças, entre roupas e acessórios- todas elas selecionadas pela organizadora Dani Cardoso. E ainda segundo Dani, os valores das peças estarão entre R$15 e R$180.

Para mais informações, acessar o instagram da influenciadora: https://www.instagram.com/dani__cardoso/

