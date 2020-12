O Londrina ficou no empate sem gols contra o Remo na tarde deste sábado, no Estádio do Café, pela abertura da 2ª fase da Série C do Brasileiro. O jogo ficou quente em alguns momentos, com o Tubarão perdendo boas chances, enquanto o Leão chegou a ter um gol anulado ainda no primeiro tempo. Porém, o placar de 0 a 0 persistiu até o fim.

Os dois times começam com um ponto cada neste grupo D. A rodada será completada no domingo, com a partida entre Paysandu x Ypiranga-RS, às 18h (de Brasília), no Mangueirão.

As equipes voltam a jogar no próximo domingo, pela segunda rodada do grupo D. O Remo faz o clássico com o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, às 16h (de Brasília). Mais tarde, às 20h (de Brasília), o Londrina visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

Entrevista com o técnico Alemão: