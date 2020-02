O Londrina criou pouco em campo na tarde deste domingo e enpatou sem gols contra o Cascavel CR no estádio do café pela sexta Rodada do Campeonato Paranense 2020.

O Cascavel levou perigo ao gol no Londrina no primeiro tempo com uma bola no travessão.

O jogo foi marcado pelo numero excessivos de erros de passe, e o resultado não foi bom para o Londrina e nem para o Cascavel CR.

Com o resultado, o Londrina fica agora na sexta posição, com 10 pontos. O Cascavel continua em 11º, na penúltima posição, agora com quatro pontos..

Os dois times voltam a jogar no domingo, às 16h (de Brasília). O Londrina visita o União Beltrão, no estádio Anilado, enquanto o Cascavel CR recebe o Coritiba, no Olímpico Regional, ambos pela sétima rodada do Paranaense. .