Uma jovem de 20 anos morreu após se envolver em um acidente na PR-340 na entrada do município de Jaguapitã, mais precisamente na curva da Jaguafrangos, neste domingo (20).

Taynara Cristina Freitas Albino, moradora de Jaguapitã, estava com uma motocicleta Twistter e provavelmente perdeu o controle da direção ao realizar a curva. As causas do acidente serão apuradas, não está descartado o envolvimento de outro veículo no local da morte. Ela perdeu a vida no local.

A jovem era casada e tinha um filho de um ano. Seu corpo foi encaminhado ao IML.

Jornal Terceira Opinião