Thayllan Kenedy dos Santos Martins, de 21 anos, foi assassinado durante esta madrugada em Rolândia. De acordo com as informações, o crime foi na avenida Josuilson Pacola, no Conjunto José Perazolo. Dois elementos armados efetuaram diversos disparos contra Thayllan e fugiram.

Ainda não se sabe a motivação do homicídio, mas, a princípio, a polícia acredita que se trata de acerto de contas. Thayllan havia saído da cadeia recentemente e estava usando tornozeleira eletrônica.

No local do crime foram encontrados mais de 70 estojos de calibre 9 mm e calibre 380.

Cobra News