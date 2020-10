Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (30) em um acidente na Avenida Tiradentes, na saída de Londrina, sentido Cambé.

Reprodução – facebook

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo trecho e que atendeu o acidente, o MATHEUS AUGUSTO ROMAN DUTRA de 21 anos que conduzia a moto, bateu na traseira de um carro e depois bateu na lateral de um caminhão. O trecho é bastante movimentado. O rapaz não tinha carteira de habilitação, apontou a PRF.

A vítima foi atendida, rapidamente, por uma equipe do SIATE e na sequência por uma equipe do SAMU. Mas mesmo assim, ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura do SAMU.

Com informações – Tarobá News