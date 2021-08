Jovem de Cambé morre em acidente na PR-444 próximo a Mandaguari

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Felipe Romeiro Martins de 23 anos morreu em um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão, na PR-444, em Mandaguari, na noite desta sexta-feira (13).

A vítima fatal dirigia um veículo Hyundai Santa Fé com placas de Cambé. A esposa dele, de 29 anos, e o motorista do caminhão, 46, sofreram ferimentos graves e foram socorridos por equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Viapar.

De acordo com informações, as vítimas do carro seguiam para Cambé. O caminhão tinha placas de Cascavel.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local. A pista ficou totalmente interditada devido à destruição dos veículos.

Reprodução Facebook











Via: Guilherme Spanguemberg