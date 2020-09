Na madrugada desta segunda-feira (31), por volta das 02h00, um jovem morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão contra uma árvore, na avenida Jk após o semáforo com a rua Natal, sentido a área central de Londrina. O impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído.



Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção após uma curva depois do semáforo, e acabou colidindo contra uma palmeira que fica no meio do canteiro da avenida.



Com o impacto da batida, o condutor identificado como Leonardo Duarte Mello de 19 anos, morador de Cambé morreu na hora.

Alem do condutor o veículo Fiat Punto com placas de Paranaguá/Pr, era ocupado por outras três pessoas que ficaram gravemente feridas. Uma adolescente de 16 anos, identificada como Camilly Victoria Ciuvalski Vodinciar Alves, que estava no banco do carona, sofreu um trauma de abdômen e uma fratura na mão esquerda além de escoriações pelo corpo, ela foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário.



No banco traseiro do veículo estava um jovem de 22 anos, identificado como Miguel Augusto, ele sofreu um trauma de tórax além de uma contusão em abdômen e havia a suspeita de que a vítima poderia ter sofrido também uma fratura em arcos costais. Miguel foi levado pelo Siate ao Hospital Santa Casa. Juntamente com Miguel havia uma outra jovem que teve ferimentos importantes, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Coração.



A ocorrência mobilizou três equipes de resgate do Siate, uma unidade ABTR do Corpo de Bombeiros e médico do Samu.

O corpo de Leonardo foi recolhido e levado ao IML após os trabalhos do perito do Instituto de Criminalística.

Foto: WhatsAPP

Fonte: LondrinaNews