Jovem é vítima de tentativa de homicídio no Centro de Londrina

Um homem de 27 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (27), na área central de Londrina. O fato foi registrado na rua Maranhão com a Brasil.

A vítima identificada apenas como Lucas, foi alvejado por dois disparos que acertaram o abdômen e o braço esquerdo. Socorristas do Siate com apoio de uma equipe médica do Samu prestaram atendimento ao rapaz que foi encaminhado ao Hospital Evangélico.

O rapaz apenas relatou que havia sido baleado “ali embaixo”, mas não repassou maiores detalhes como o motivo e nem por quem.Uma mulher que estava em companhia de Lucas, disse aos policiais que a vítima é usuário de drogas e que o fato teria ocorrido no Jardim Pindorama, bairro próximo a Rodoviária.

No bolso do rapaz, um cachimbo utilizado para fumar crack foi encontrado.

LONDRINA NEWS