Um jovem de 18 anos foi morto a tiros dentro de casa na zona sul de Londrina. O homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (06), na rua João Frisseli, nos fundos do Jardim Jatobá.

De acordo com o Tenente Franceschette, o rapaz identificado como Caio Henrique da Silva Breve, estava na sala da casa onde morava assistindo alguns vídeos no celular, quando foi alvejado pelos disparos.

A mãe de Caio contou a polícia, que na hora ela ouviu um barulho e no momento pensou que fossem fogos de artifício, porém, quando voltou a sala onde o filho estava, já o encontrou ferido, ensangüentado e com a mão na região do pescoço. O atirador não foi visto deixando o local.

A Polícia Militar foi acionada juntamente com uma equipe médica do Samu que constatou o óbito da vítima. Na cena do crime não foram encontradas cápsulas deflagradas da arma utilizada no crime, apenas alguns buracos na parede o que indica que um revólver pode ter sido utilizado. Em um dos bolsos durante a verificação da perícia, foi encontrado uma porção de crack e uma quantia em dinheiro.

As investigações seguirão com a Delegacia de Homicídios.

LONDRINA NEWS