Jovens dispensados do serviço militar em Cambé participam de solenidade de Juramento à Bandeira

Os jovens cambeenses dispensados do serviço militar obrigatório participarão da solenidade de Juramento à Bandeira na próxima quarta-feira, 13 de novembro, às 19h. O evento será realizado no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida e contará com a presença de aproximadamente 500 jovens. A cerimônia é aberta ao público e representa a última etapa do alistamento militar para os nascidos em 2006 antes da emissão do certificado de dispensa de incorporação.

Os jovens nascidos em 2006 que ainda não concluíram o processo de alistamento militar têm até sexta-feira, 8 de novembro, para comparecer à Junta Militar de Cambé e regularizar sua situação a tempo de participar do juramento.

Daniel Serezuela, responsável pela Junta Militar de Cambé, destacou a importância da solenidade, explicando que se trata de uma atividade prevista pela Lei Militar. “A cerimônia serve para o cidadão que foi dispensado do serviço militar assumir um compromisso, em frente ao símbolo máximo da pátria, que é a bandeira, de se apresentar às autoridades em caso de convocação”, afirmou Serezuela.

Todos os jovens aptos para o juramento já foram informados oficialmente sobre o evento. A cerimônia também contará com a participação de autoridades e representantes militares da região, reforçando o caráter cívico do compromisso assumido pelos participantes.