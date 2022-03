Junta Militar de Cambé suspende os atendimentos até a próxima quinta-feira

A Junta Militar de Cambé está com os atendimentos suspensos até a próxima quinta-feira, dia 10 de março. Segundo Daniel Serezuela Fernandes, Chefe da Divisão de Serviço Militar, a plataforma utilizada pelo departamento está passando por mudanças que vão agilizar e melhorar os serviços. “Essa suspensão está acontecendo em todo o território nacional, por isso não vai ser possível atender demandas que necessitem do sistema, como consultas, alistamentos ou a emissão de taxas e documentos”, explica.

A Junta Militar de Cambé vai retomar os atendimentos, já com as atualizações no sistema, na próxima sexta-feira, dia 11 de março. O departamento funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h e fica na Rua Pará, 154 – Centro. Para outras informações, o telefone para contato é o 3174-0183.