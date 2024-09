Justiça Decreta Prisão de Gusttavo Lima em Investigação sobre Lavagem de Dinheiro e Jogos Ilegais

0:00

Nesta segunda-feira (23), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, no âmbito das investigações da Operação Integration. A operação visa desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais, que também resultou na prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra. A decisão judicial menciona a “conivência com foragidos”, o que comprometeria a integridade do sistema judicial.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, e inclui trechos que afirmam a ligação de Nivaldo Batista Lima, nome de batismo de Gusttavo Lima, com indivíduos foragidos da justiça. Segundo a magistrada, isso contribui para a impunidade em um contexto de criminalidade grave.

A Operação Integration, deflagrada em 4 de setembro, já havia prendido Deolane Bezerra e outros investigados. Durante as diligências da operação, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião que pertencia à empresa Balada Eventos e Produções, de Gusttavo Lima. A aeronave, um Cessna Aircraft de 2008, estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí, no interior paulista, quando foi recolhida. A empresa de eventos havia vendido o avião, mas, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a transação ainda não estava oficialmente concluída, e o cantor ainda constava como proprietário.

Após a apreensão do avião, Gusttavo Lima negou qualquer envolvimento com a aeronave e com as investigações da Operação Integration. Nas redes sociais, o cantor afirmou que o avião foi vendido no ano anterior e reiterou sua integridade, declarando: “Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida, e isso não se negocia.”

A decisão judicial foi publicada após o Ministério Público devolver o inquérito à Polícia Civil, solicitando novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas. Até o momento, as investigações continuam em andamento.