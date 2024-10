Justiça Eleitoral de Cambé alerta sobre Boca de Urna e oferece canal de denúncia via WhatsApp

0:00

As eleições em Cambé estão transcorrendo de maneira tranquila, conforme relatado pelo juiz eleitoral Dr. Ricardo Luiz Gorla em entrevista realizada no Fórum Eleitoral da cidade. De acordo com o magistrado, há 27 locais de votação e, até o momento, apenas uma urna precisou ser substituída. Apesar das filas comuns nas primeiras horas da manhã, o processo eleitoral tem ocorrido sem grandes intercorrências.

No entanto, Dr. Gorla fez um alerta importante sobre a prática ilegal da boca de urna e o derramamento de santinhos durante o dia da eleição. Segundo ele, embora sejam práticas recorrentes, os candidatos que participarem de tais atos poderão sofrer consequências legais, mesmo após o término das eleições. “Se chegar ao conhecimento da justiça eleitoral que esse candidato ou alguém por ele fez boca de urna, distribuindo santinhos ou pedindo voto, isso será apurado, e pode ser que, mesmo que esse candidato vença a eleição, ele possa perder o mandato”, afirmou o juiz.

Ele também ressaltou que os eleitores têm o poder de disciplinar os candidatos não votando em quem descumpre a lei. “Se o candidato desrespeita uma lei no próprio dia da eleição, como ele pode ser confiável para cumprir suas promessas após eleito?”, questionou Dr. Gorla, alertando os cidadãos a fazerem escolhas conscientes.

A chefe de cartório do Fórum Eleitoral de Cambé, Camila Garcia, reforçou a importância de realizar denúncias e informou o número do WhatsApp exclusivo para a cidade de Cambé. Os eleitores podem enviar denúncias relacionadas à boca de urna ou outras irregularidades diretamente para o número (41) 9.9241-4458. Todas as denúncias serão investigadas pela justiça eleitoral, que conta com fiscais e apoio policial para monitorar o cumprimento das regras eleitorais.

As eleições são um momento crucial para a escolha dos representantes municipais, e a justiça eleitoral pede a colaboração da população para garantir que o processo seja justo e transparente.