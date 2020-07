Cada temporada, los grandes jugadores tienen que parar gran parte de su temporada debido a una lesión, grave o menos grave. La temporada pasada, por ejemplo, Dani Alves se perdió la Copa del Mundo después de una lesión en la rodilla en las semifinales de la Copa de Francia. Otro nombre notable: Benjamin Mendy. Solo unas pocas semanas después de su traslado al Manchester City, el lateral izquierdo está muy afectado en la rodilla derecha (ligamentos cruzados) y debe someterse a una cirugía en septiembre. Después de lanzar una carrera contra el reloj (exitosa) para competir por la Copa del Mundo y convertirse en campeón mundial, el Mancunien tuvo que volver al billar a principios de noviembre después de un choque con un jugador de Mexico,esta vez a las otra rodilla En años anteriores, a muchos jugadores se les detuvo su progreso debido al mismo tipo de lesión que Nabil Fekir, el Fenomeno Ronaldo y muchos otros …

Y con esto en mente, ¡los clubes no tienen poder! Si el cuidado entre partidos ha aumentado, tanto numérica como cualitativamente, los golpes entre dos jugadores no pueden prepararse de antemano. Además, no es raro ver a los clubes más grandes de Europa perjudicados por las lesiones. Como se explicó anteriormente con Mendy, Fekir, también podemos agregar a Luke Shaw al Manchester United, Jack Wilshere al Arsenal o incluso Aaron Ramsey.

¿Qué clubes son los más afectados por las lesiones?

De hecho, el Arsenal es el equipo más discapacitado por lesiones, como lo demuestra una reciente investigación sobre el “virus Fifa”. . En promedio, un jugador de los Gunners lesionado pierde 7.2 juegos por temporada. Inevitablemente, siendo la temporada muy larga con las copas nacionales, la copa de Europa y el campeonato, las ausencias combinadas ofrecen una asombrosa cantidad de juegos perdidos: 67.9 juegos perdidos. Otro club inglés no está exento de lesiones: West Ham. Este otro club con sede en Londres también se enfrenta a una serie de lesionados, que se pierden un promedio de 8.1 juegos por temporada. ¡Si hay unos pocos partidos menos de la Copa de Europa, las ausencias combinadas siguen siendo 67.4 juegos por temporada! Suficiente para colocar grandes palos en las ruedas del autocar.

En el lado italiano con su campeonato muy ofrecido en OBC, el AC Milan es el más perjudicado por las lesiones. Los Rossoneri, que incluyen a Franck Kessie en sus filas, no son ayudados por muchas ausencias, además de un pequeño grupo cuantitativamente. De hecho, aún de acuerdo con las estadísticas de Bwin, un milanés lesionado pierde un promedio de 7.5 juegos por temporada. Serie A, Copa de Europa, Copa de Italia, al final los lesionados perdieron 68.8 juegos en la temporada. Un número demasiado alto para apuntar alto en el ranking. En Francia, Saint-Etienne es el menos afortunado con 6.9 ausencias por temporada, o 55.8 juegos perdidos en total. En el lado alemán, Schalke desafortunadamente se retiró del juego con 5.3 ausencias por jugador y 63.0 juegos perdidos.