Ladrão morre com “mata-leão” em luta corporal com a vítima no Jardim Tarobá em Cambé

Dois suspeitos tentaram praticar um assalto na madrugada desta terça feira em uma residência localizada na rua Genésio Geraldo dos Santos no Jardim Tarobá em Cambé.

De acordo com as informações da vitima que é motorista de caminhão, ele chegou na noite de segunda feira estacionou seu caminhão na garagem e por volta das 2h da madrugada o mesmo e sua família foram acordados com a dupla arrombando a porta da sala de sua residência.

Segundo os familiares, os indivíduos arrombaram a porta e já entraram dando voz de assalto. A vítima que não quis se identificar, relatou quando percebeu que os bandidos não estavam armados e em um momento oportuno ele e seu filho entraram em luta corporal com os dois marginais sendo que um deles conseguiu fugir correndo e o outro foi seguro pelas vítimas.

Houve luta corporal e um dos elementos, conhecido como “cabeção”, acabou recebendo um golpe chamado de “mata-leão” e ficou desacordado. Na sequência, policiais militares e socorristas do Siate e o médico do SAMU foram acionados mas o suposto bandido não resistiu e morreu no interior da casa da vítima. Seu corpo foi encaminhado para o IML de Londrina.

Já a vítima sofreu várias mordidas no dedo e também na cabeça, mas acabou recusando o atendimento do Siate. O mesmo foi encaminhado para a delegacia para ser ouvido pelo delegado.

Fonte: MARRETA NEWS