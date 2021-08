Ladrões invadem casa e obrigam família a fazer Pix de mais R$33 mil em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um roubo foi registrado em uma casa em condomínio na Avenida Canaã, em Cambé, na noite desta quarta-feira (18).

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima relatou que teve a casa invadida por dois homens armados. Eles renderam a família e obrigaram as vítimas a fazerem um Pix de R$30 mil e outro de R$3.500.

Foram roubados ainda dois notebooks, três celulares e duas pistolas – uma 9mm e uma 380 da marca Taurus. Na fuga, os ladrões levaram uma camionete da família, uma Amarok, e o morador da residência, um senhor de 46 anos, como refém.

Segundo as informações da vítima, do lado de fora do condomínio havia um terceiro ladrão em uma Pálio branca, que auxiliou na fuga. Os ladrões fugiram rumo a cidade de Londrina.

O morador feito refém foi liberado pelos ladrões no conjunto Vista Bela, zona norte de Londrina. A Polícia Militar conseguiu recuperar um dos celulares roubados, um iPhone 11, na região do condomínio Vista Bela, além da camionete roubada.

Tarobá News