Uma das palavras que podemos usar para definir o que foi o evento “Lady’s Night” que aconteceu no último dia cinco, é: sucesso! A AMEC- Associação das Mulheres Empreendedoras de Cambé conseguiu reunir em uma só oportunidade: música boa com a banda de Ibiporã Cobra e Coral e Dj Marcelo Chrisjosttimo, um menu de quitutes deliciosos, decoração super contemporânea e impecável, drinks, tequileiros, a presença ilustre da apresentadora Cloara Pinheiro, que foi Madrinha da Festa, e também do Portal Cambé, é claro! Ou seja, foi uma linda oportunidade de celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em março.

Foi possível notar que o evento criou um ambiente acolhedor, muito alegre e família. Entre as mais de 300 mulheres que se divertiram no local, estava Izahara Vitória, uma adolescente de 13 anos, que segue o exemplo da mãe-dona de um salão de beleza-, e adora fazer parte de eventos produzidos por empreendedoras. “Eu sempre acompanho minha mãe nos eventos da AMEC. Me interesso pelo mundo empresarial. Quero ser médica, mas também penso em empreender”.

Outra figura incrível que compareceu à festa, foi a Senhora Luzia Loni que nem cogita ficar em casa quando sabe que tem festa da AMEC na cidade!

E durante a festa, conversamos ainda com a empresária Vanessa Romanholi que conta que o objetivo final das ações da AMEC é sempre a união.” O bacana disso tudo é que todas as ações, as palestras, os eventos voltam para a evolução da mulher. O empoderamento da mulher é inegável e nossas ações proporcionam a integração, a união dessas mulheres”.

Pessoal, é isso aí, logo vocês conferirão a última matéria sobre este super evento. E como eu disse, ainda neste mês, que é o mês em que celebra-se também o Dia do Consumidor, vocês poderão conferir uma entrevista bem bacana com a Empresária Vanessa Romanholi sobre empreendedorismo feminino!