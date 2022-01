Lazer e turismo: Parque Zezão é um tesouro verde no coração de Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Quem nunca parou para tirar uma foto na ponte do Zezão que atire a primeira pedra. Brincadeiras à parte, o Parque Verdade, amplamente conhecido como Parque Zezão, é um dos principais pontos turísticos de Cambé. O parque fica no coração da cidade, em uma área densamente ocupada – cerca de 20 mil pessoas moram no entorno –, e é o ‘protetor’ da nascente do Córrego Verdade.

Para quem estiver na cidade nessas férias de início de ano, o local é ideal para a prática de atividades físicas, para um passeio tranquilo com a família ou para um delicioso piquenique em sua extensa área verde. O Zezão fica bem próximo ao centro urbano da cidade, a pouco mais de 500 metros de distância da Igreja Matriz.

A construção do parque começou em 1997 e ele foi inaugurado em 2000, tendo mais de 20 anos de histórias para contar. E histórias não faltam no local: diversos eventos musicais, de teatro e dança já aconteceram no Zezão. Há alguns anos, o local recebeu o plantio de centenas de mudas de flores, que hoje dão um colorido a mais na paisagem verde. Falando em verde, o parque conta com 50 mil m² de área de preservação da mata nativa ao longo do Córrego da Verdade.

A Prefeitura tem realizado melhorias no Parque Zezão e vai intensificar os trabalhos em 2022, principalmente em sua parte estrutural, mas isso não limita sua beleza: o local é composto por um anfiteatro; camarins; pistas de caminhada; chafarizes; praças; brinquedos infantis; lixeiras, bancos; bebedouros; e várias outras coisas.

Durante toda a semana você encontra muita gente praticando exercícios e correndo nas pistas de caminhada; já nos finais de semana, as crianças com seus pais tomam conta do espaço. Para quem quiser curtir com a família, as tardes quentes de verão são as melhores opções, e você ainda pode tomar um caldo de cana geladinho e comer aquele pastel frito na hora.

Fotos: Gisele Cabrera/Prefeitura de Cambé