Apresentação on-line será neste domingo (24), às 16h30, e terá o patrocínio da Vectra

A dupla Manu & Gabriel preparou um repertório especial, que vai do sertanejo universitário ao pop e rock internacional, para a “Live Viver”, promovida em prol da ONG Viver, que apoia crianças e adolescentes com câncer, em Londrina. O show ao vivo será transmitido a partir das 16h30 deste domingo (24) no canal do YouTube dos artistas (https://bit.ly/2ZuqVdS). A iniciativa solidária conta com o patrocínio da Vectra Construtora.

A apresentação será transmitida da Arena 25 e será a primeira live organizada pela dupla. “As doações para a ONG caíram bastante nesse período de pandemia de coronavírus e sentimos um chamado para ajudar”, conta Gabriel. Ele diz que a dupla já é parceira da instituição e que as doações serão recebidas em dinheiro, por meio do aplicativo Pic Pay, e também na forma de alimentos e materiais de higiene e limpeza. A Vectra Construtora já confirmou a entrega de 50 cestas básicas.

Divulgação

A ONG Viver é uma entidade sem fins lucrativos que atua há 19 anos na cidade e presta assistência a cerca de 180 crianças e adolescentes que estão em tratamento contra o câncer por meio da oferta de serviços de alimentação, hospedagem, atendimento odontológico, nutricional, psicológico, atividades de recreação. As doações em dinheiro poderão ser parceladas no cartão de crédito.