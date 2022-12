Uma história que se confunde com a própria trajetória de Londrina. Esse é o enredo do Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova, que se iniciou como uma capelinha construída por pioneiros, em 1940. Desde então, o local tornou-se a segunda paróquia de Londrina, transformou-se no primeiro Santuário dedicado à padroeira do Brasil no Paraná e, atualmente, é ponto de encontro e convergência de diversos peregrinos, romeiros e atividades. Tudo isso está no livro Trajetória de fé – Da capelinha ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida (2022, Ed. Kan, 244 págs, R$ 50), escrito pelo jornalista Fábio Luporini e que será lançado no dia 14 de dezembro, às 20h, no próprio Santuário.

Capelinha: Arquivo Pessoal/José Soncela

“Essa é uma história que não podia deixar de ser contada. É muito rica e importante para o próprio desenvolvimento de Londrina e traz histórias de pioneiros que nunca apareceram nos registros e relatos oficiais”, ressalta o jornalista Fábio Luporini, que está se tornando referência em biografias. O trabalho teve início em 2021, a partir de entrevistas com pioneiros que ainda estão vivos. Entre eles, Oswaldo Nalin, filho mais novo de Benjamin Nalin, que construiu a primeira capela e doou o terreno onde está hoje o Santuário, além de João Satim, genro de Benjamin. “Mesmo após 82 anos de trajetória, ainda temos alguns pioneiros vivos, que guardam memórias daquela época.”

Além das entrevistas, foi preciso pesquisar documentos e registros históricos. Um deles foi a primeira reportagem publicada sobre a inauguração da capelinha, no dia 11 de maio de 1940, no jornal Paraná Norte, entre os arquivos do Museu Histórico Padre Carlos Weiss. Também foi necessário ler os Livros Tombo, que contam a trajetória através da visão dos padres que passaram pela igreja. “O livro é abrangente e completo. E passa por diversos momentos vividos pelo Santuário”, ressalta Fábio Luporini. O livro tem prefácio do padre Paulo Rorato e do arcebispo Dom Geremias Steinmetz.

Patrocínios

Para viabilizar o projeto do livro, foi necessário o apoio financeiro de diversas empresas londrinenses. Entre os patrocinadores estão Café Odebrecht, Unipax, Silo da Moda, Avos Engenharia, Midiograf, Germani Assessoria em TI, Top Coat Piscinas, Solintel, Imobiliária Inglaterra, MGL Mecânica de Precisão, Casa da Limpeza, Pharmadelle, Caldarelli Veículos, além de benfeitores anônimos e empresas que contribuíram com o lançamento: Contador do Trader e Inadcon Administração de Condomínios.

Fábio Luporini

Fábio Luporini é jornalista formado pela Unopar e cientista social formado pela UEL. Atuou nos principais veículos de comunicação do Paraná, entre eles Jornal de Londrina, Gazeta do Povo, RPC (afiliada da Globo), G1, Rádio UEL FM, Folha de Londrina e Multi TV. Especialista em biografias de personagens, empresas e instituições, outros três livros: “Adma – Uma história de fé” (2016), “Sonia Secco – De volta à vida” (2019) e “Enfermagem UEL – 50 anos de muitas histórias para contar” (2022). Hoje, é referência em assessoria de imprensa e comunicação empresarial, além de mestre de cerimônias de casamentos, eventos sociais e corporativos.