Um carro e um ônibus bateram em cruzamento entre as ruas Acre com Amazonas em frente a portaria do estádio VGD.

De acordo com informações um dos veículos teria avançado o sinal vermelho. Mesmo com a pancada sendo forte na porta do motorista, o rapaz de 21 anos que conduzia o carro preferiu não ir para o hospital.

Ele teve escoriações no joelho e sentia dores em região de abdômen.

Cobra News