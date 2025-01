Londrina derrota Operário-PR e assume a liderança do Campeonato Paranaense

0:00

Em confronto direto pela ponta da tabela, o Londrina Esporte Clube venceu o Operário-PR por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29 de janeiro), no Estádio Germano Krüger, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense 2025. O gol da vitória foi marcado por Pablo, no segundo tempo, garantindo a liderança para o Tubarão.

O resultado não apenas coloca o Londrina no topo da classificação, como também quebra um tabu de nove anos sem vitórias sobre o Operário-PR em Ponta Grossa – a última vitória havia sido em 2016. Além disso, o Londrina foi o primeiro time a derrotar o Fantasma no estadual, que até então estava invicto.

Resumo da partida

A partida foi marcada por equilíbrio, com as equipes disputando a liderança ponto a ponto. No segundo tempo, aos 10 minutos, Pablo aproveitou uma oportunidade e garantiu o gol da vitória para o Londrina. Nos acréscimos, um susto: o jogador Daniel Bolt precisou ser retirado de ambulância, com suspeita de lesão séria na perna.

Com a vitória, o Londrina chegou aos 13 pontos, assumindo a liderança isolada do Campeonato Paranaense.

Classificação do Campeonato Paranaense 2025 (6ª rodada)

1️⃣ Londrina – 13 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

2️⃣ Maringá – 12 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

3️⃣ Azuriz – 12 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

4️⃣ Operário-PR – 11 pontos | 6 jogos | 3 vitórias

5️⃣ Cianorte – 10 pontos | 6 jogos | 3 vitórias

6️⃣ Athletico-PR – 9 pontos | 6 jogos | 2 vitórias

7️⃣ FC Cascavel – 9 pontos | 6 jogos | 2 vitórias

8️⃣ Coritiba – 7 pontos | 5 jogos | 2 vitórias

9️⃣ Rio Branco-PR – 6 pontos | 6 jogos | 2 vitórias

🔟 Andraus – 4 pontos | 5 jogos | 1 vitória

1️⃣1️⃣ Paraná Clube – 3 pontos | 6 jogos | 0 vitórias

1️⃣2️⃣ São Joseense – 1 ponto | 6 jogos | 0 vitórias

Próximos jogos

⚽ São Joseense x Londrina

📅 Domingo (02/02) – 15h30

📍 Estádio Pinhão

⚽ Azuriz x Operário-PR

📅 Sábado (01/02) – 16h00

📍 Estádio Os Pioneiros

O Londrina segue embalado no Campeonato Paranaense e busca manter a liderança na próxima rodada. O Tubarão enfrentará o São Joseense, que ainda não venceu na competição.