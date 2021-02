Londrina empata com o Linense em jogo-treino no Café

Com bom volume, Tubarão para nas traves e fica no empate sem gols

A equipe principal do Londrina Esporte Clube ficou no empate sem gols com o Linense na tarde deste sábado (20), no Estádio do Café, no único jogo-treino preparatório do Tubarão para o Campeonato Paranaense de 2021. Adenílson e Danilo pararam nas traves adversárias.

O técnico Silvinho utilizou 23 atletas neste jogo-treino que contou com dois tempos de 50 minutos. Os dois reforços, Thiago Henrique e João Carlos foram utilizados neste trabalho no Café.

O Alviceleste faz sua estreia no Campeonato Paranaense no próximo domingo (28), contra o Maringá FC, no Estádio do Café, em partida válida pela 1ª rodada da competição Estadual. O LEC vai em busca do seu quinto título do Paranaense.

