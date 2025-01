Londrina Esporte Clube aposta em jovens talentos e amplia investimentos em infraestrutura esportiva

0:00

O Londrina Esporte Clube, gerido pelo grupo de investimentos Esquadra, anunciou novas estratégias para 2025, com foco na valorização de jogadores jovens e investimentos em infraestrutura. Durante uma coletiva de imprensa, Guilherme Bellintani, representante da Esquadra, detalhou os avanços do projeto de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), destacando a aposta em talentos das categorias de base e reforços estratégicos.

Formação e Contratações

A política do clube prioriza a integração de jovens atletas ao elenco principal, como Bolt (19 anos), Caio e Wallace. A equipe também reforçou o elenco com 11 contratações na última janela de transferências, sendo seis atletas abaixo de 23 anos. Bellintani destacou que essa abordagem é uma forma de fortalecer o clube esportiva e financeiramente, com a perspectiva de negociações futuras que sustentem o projeto a longo prazo.

Expansão de Infraestrutura

Entre as ações estruturais, o Londrina EC iniciou a primeira fase de reforma do Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), com melhorias nos banheiros e a criação de um espaço de convivência. O clube também prevê, em etapas futuras, a ampliação da capacidade para atender a crescente demanda de torcedores. Paralelamente, o Londrina dará início às obras do seu centro de treinamento, com entrega da primeira fase prevista para o final de 2025, incluindo campos, alojamentos e refeitórios.

Integração com a Comunidade

A aproximação com a prefeitura de Londrina, liderada pelo prefeito Tiago Amaral, tem sido essencial para o avanço das reformas no VGD e no Estádio do Café. A gestão busca tornar o clube um elemento central na comunidade londrinense, criando espaços atrativos para famílias e promovendo eventos para além dos dias de jogos.

Olhando para o Futuro

A Esquadra também investe em projetos regionais de formação, como os clubes Ipiranga (BA), Conquista (BA) e VF4 (PB), que já integram a plataforma de desenvolvimento de base. A meta é expandir a atuação com mais dois clubes no Rio de Janeiro e no Centro-Oeste, além de parcerias internacionais, como a potencial aquisição de um clube em Portugal.

Bellintani ressaltou que, embora o foco esteja no desenvolvimento de jovens talentos, o Londrina não descarta contratações pontuais de jogadores experientes para complementar o elenco. Ele reforçou ainda o compromisso com um planejamento sustentável e a ambição de alcançar a Série B do Campeonato Brasileiro com uma estrutura sólida.

Com essas iniciativas, o Londrina EC visa não apenas resultados imediatos, mas também estabelecer uma base forte para crescer como referência no futebol brasileiro.

Coletiva de imprensa completa no vídeo abaixo: