Londrina Esporte Clube inicia preparação para segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro

O Londrina Esporte Clube começou a preparação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (26), após vitória por 3 a 2 contra o Náutico, em partida realizada no último sábado. O elenco alviceleste, comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, tem uma semana cheia de treinos programados para o Centro de Treinamento (CT) do clube, com foco nos seis jogos decisivos que podem garantir o retorno à Série B. A tabela oficial ainda não foi homologada, mas o Tubarão se organiza para o próximo desafio.

Na agenda de treinos desta semana, as atividades estão previstas para ocorrerem diariamente pela manhã, às 9h30, no CT do Londrina. O clube busca manter o bom desempenho que garantiu a classificação para a segunda fase e planeja uma campanha sólida em busca do acesso à Série B.

Agenda de treinos:

Terça-feira, 27 de agosto : Treino às 9h30 no CT

: Treino às 9h30 no CT Quarta-feira, 28 de agosto : Treino às 9h30 no CT

: Treino às 9h30 no CT Quinta-feira, 29 de agosto : Treino às 9h30 no CT

: Treino às 9h30 no CT Sexta-feira, 30 de agosto : Treino às 9h30 no CT

: Treino às 9h30 no CT Sábado, 31 de agosto: Horário a definir

A equipe técnica mantém o foco na preparação física e tática dos jogadores, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho na segunda fase. Os jogos serão fundamentais para definir o futuro do clube na competição, e a expectativa da torcida é grande para o retorno à Série B.