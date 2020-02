Na tarde desta sexta-feira (31), o Tubarão faz um treino aberto ao público no Estádio do Café. Será a penúltima movimentação do time londrinense antes do duelo contra os coritibanos no domingo (2), em casa. O LEC vem de vitória por 1×3 contra o Toledo, na casa do adversário. O resultado deixou o alviceleste na segunda colocação na tabela, com nove pontos, um à frente do Coxa, com 8.

O treinamento desta sexta começa às 15h45, mas os portões serão abertos 14h30. O acesso será feito exclusivamente pelo setor de cadeiras (entrada pela rampa do autódromo) e a entrada é de graça.

De acordo com a direção do clube, o objetivo do treino aberto é contar com o torcedor às vésperas de mais um importante desafio pelo Campeonato Paranaense, na preparação do time para a partida contra o Coritiba.

(com informações da assessoria)