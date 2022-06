Londrina: Homem morre em confronto com a PM na Duque de Caxias

Um homem morreu em um confronto com policiais militares do Choque no final da tarde desta quarta-feira (15) na Avenida Duque de Caxias, na Vila Portuguesa, em Londrina.

Segundo o Tenente Moreira, da Polícia Militar (PM), o confronto aconteceu quando suspeitos reagiram a uma tentativa de abordagem da viatura.

Os agentes tinham ido até o local para apurar denúncias da ocorrência de tráfico de drogas. Ao chegarem se depararam com dois suspeitos em frente à casa; ao notar a presença da polícia, os homens tentaram se esconder e um deles ameaçou os PMs com uma arma de fogo.

