Londrina irá enfrentar o Ceilândia-DF na 1ª fase da Copa do Brasil

Confronto único será disputado no Distrito Federal

A equipe principal do Londrina Esporte Clube conheceu na tarde desta segunda-feira (17), o seu adversário na 1ª fase da Copa do Brasil. O Tubarão irá enfrentar o Ceilândia-DF, em partida única, fora de casa. A partida ainda não tem data, local e horário definidos.

Por ser em partida única, em caso de vitória, o Tubarão avança na competição nacional. Estando melhor no ranking do que o adversário, o Alviceleste joga também pelo resultado de empate para avançar na Copa do Brasil.

Pela primeira vez na história, o LEC irá enfrentar uma equipe do Distrito Federal na Copa do Brasil. O Londrina irá para a sua 13ª participação na competição com 37 jogos, onde obteve 16 vitórias, oito empates e 15 derrotas. Ao todo, a equipe Alviceleste marcou 51 gols e sofreu 49, terminando 12 partidas sem sofrer gols.

No atual formato, o Tubarão participou de três edições com nove partidas, onde venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu três partidas.

HISTÓRICO

Contra o Ceilândia, o Tubarão disputou dois jogos na história, pelo Campeonato Brasileiro da Série C de 2005, onde o LEC foi superado nas duas partidas contra o clube do Distrito Federal.