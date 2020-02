O Londrina entrou em Campo na noite deste sábado (22/02) em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paranaense 2020.

O jogo teve poucos lances empolgantes, e terminou empatado por 1 a 1 no Estádio do Café. O Londrina abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo e com Zé Pedro, e o Rio Branco empatou com o experiente William Batoré. Os times não mudam na tabela e seguem na zona de classificação do Campeonato Paranaense.

O Londrina segue na quinta posição, com 14 pontos. O Rio Branco-PR permanece em sexto, com 13 pontos

Os dois times voltam a jogar no domingo. O Rio Branco-PR recebe o PSTC, às 16h, na Estradinha, enquanto o Londrina visita o Paraná Clube, às 18h, na Vila Capanema. Os jogos valem pela nona rodada do Paranaense.