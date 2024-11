Londrina terá novo posto de emissão de passaportes no Londrina Norte Shopping

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A cidade de Londrina, no Paraná, terá um novo ponto de emissão de passaportes, inaugurado pela Polícia Federal. O novo posto de emissão de passaportes-Pep será oficialmente aberto em cerimônia que ocorrerá na próxima quinta-feira, 7 de novembro de 2024, às 15h, no Londrina Norte Shopping. A inauguração contará com a presença de Kandy Takahashi, chefe da Delegacia da Polícia Federal em Londrina, e outras autoridades locais.

O novo posto tem como objetivo facilitar o atendimento aos cidadãos da região, ampliando a capacidade de emissão de passaportes e proporcionando maior comodidade aos usuários que necessitam do documento para viagens nacionais e internacionais. Com a expansão do serviço, espera-se maior agilidade no processo de solicitação e entrega de passaportes.

O posto de atendimento está localizado no Londrina Norte Shopping, na Rua Américo Deolindo Garla, 224, no bairro Pacaembu, em Londrina.

A criação de um novo ponto de emissão reflete o compromisso da Polícia Federal em ampliar e modernizar o atendimento ao público, oferecendo serviços essenciais de forma eficiente e acessível. A iniciativa busca atender à crescente demanda da população por serviços de emissão de passaportes, especialmente em uma cidade com fluxo constante de viajantes e turistas como Londrina.