Londrina vence Náutico e garante vaga no quadrangular final da Série C

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

O Londrina Esporte Clube está classificado para a fase final da Série C do Campeonato Brasileiro após vencer o Náutico por 3 a 2 neste sábado, no Estádio do Café, no Paraná. Com a vitória, o Tubarão assegurou a sétima posição na tabela e garantiu sua vaga no quadrangular decisivo que vale o acesso à Série B.

Os gols do Londrina foram marcados por Rafael Longuine, Everton Moraes e Maurício, enquanto Bruno Mezenga e Gustavo Maia descontaram para o Náutico, que encerra sua participação na competição. A vitória do Tubarão coloca o time entre os oito classificados que disputarão as vagas para a Série B.

Agora, o Londrina enfrenta Athletic, Ferroviária e Ypiranga na fase final. Na outra chave, estão Botafogo-PB, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantirão o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.