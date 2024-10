Lucas Mil Grau: Vereador mais votado da história de Cambé reflete sobre desafios e metas

0:00

Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Lucas Mil Grau, foi reeleito vereador de Cambé com 3.281 votos, tornando-se o vereador mais votado da história do município. Aos 32 anos, Lucas, que também é criador da página Cambé Mil Grau nas redes sociais, afirma que o expressivo número de votos traz uma responsabilidade ainda maior para os próximos quatro anos de mandato.

Durante uma entrevista, Lucas destacou a gratidão pelos votos recebidos e o peso da reeleição, que, segundo ele, exigirá ainda mais trabalho e dedicação. Ele mencionou que o resultado nas urnas é reflexo do esforço e das conquistas dos últimos quatro anos, e que agora a meta é intensificar as ações em prol da cidade. Lucas ressaltou a importância de estar sempre disponível para os cidadãos, garantindo que continuará acessível por meio de suas redes sociais e WhatsApp para ouvir as demandas da população.

Sobre o futuro político, Lucas afirmou que, embora tenha recebido sugestões para se candidatar a cargos maiores, como deputado estadual ou federal, ainda não tem planos concretos para avançar a esse nível. Ele preferiu focar em seu atual mandato e seguir trabalhando pelos próximos quatro anos, deixando a porta aberta para possíveis decisões futuras.

Por fim, Lucas reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Cambé e elogiou o trabalho realizado pelo Portal Cambé, que, segundo ele, tem sido uma fonte confiável de informações para a comunidade. Ele também aproveitou para desmentir boatos de desentendimentos com o jornalista Silvio Rogério, ressaltando que ambos mantêm uma boa relação e estão comprometidos com o crescimento da cidade.