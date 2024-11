Luckin Coffee Assina Memorando para Aquisição de Grãos de Café Brasileiros no Valor de Bilhões de Yuan, Fortalecendo a Colaboração Sino-Brasileira na Indústria Cafeeira

0:00

No dia 19 de novembro, hora local, sob a presença do Vice-Presidente do Brasil e Ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Sr. Geraldo Alckmin, a maior cadeia de cafés da China, Luckin Coffee, assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). De acordo com o acordo, com base no compromisso de junho de adquirir 120.000 toneladas de grãos de café brasileiros em dois anos, a Luckin Coffee aumentará a sua aquisição em mais 120.000 toneladas. Isso significa que, de 2025 a 2029, a Luckin Coffee comprará um total de 240.000 toneladas de grãos de café do Brasil, avaliados em 10 bilhões de RMB. Este é o maior plano de aquisição de grãos de café na história da Luckin Coffee.

O cofundador, presidente e CEO da Luckin Coffee, Guo Jinyi, declarou: “Há cinquenta anos, China e Brasil iniciaram um novo capítulo de parceria ao substituir o álcool pelo café nas trocas diplomáticas. Cinquenta anos depois, o café tornou-se um símbolo da amizade sino-brasileira, criando vastas oportunidades de colaboração industrial entre as duas nações. Ao entrarmos nos próximos ’50 Anos Dourados’ das relações sino-brasileiras, a Luckin Coffee aspira ser uma ponte para a integração e o intercâmbio na indústria do café. Nosso objetivo é chamar a atenção do mundo para a qualidade superior e o sabor do café brasileiro, espalhando o seu aroma por todo o globo.”

Em 2022, a Luckin Coffee anunciou planos para adquirir aproximadamente 45.000 toneladas de grãos de café brasileiros ao longo de três anos. Neste mês de junho, a empresa assinou uma carta de intenção para a compra de 120.000 toneladas de grãos de café brasileiros nos próximos dois anos. Além disso, a Luckin Coffee colaborou com a Embaixada do Brasil este ano para lançar o Luckin Brazil Coffee Culture Festival, promovendo uma série de Salões de Degustação Profissional com Campeões Mundiais do WBC (World Barista Championship) e concluindo com sucesso a etapa brasileira da Global Coffee Bean Journey. Ademais, a primeira loja temática sobre o Brasil da Luckin Coffee e o Museu do Café do Brasil da Luckin foram oficialmente inaugurados recentemente.

Além da assinatura do Memorando de Entendimento, a Luckin Coffee também estabeleceu o Escritório Luckin Brasil, o Centro de Apoio a Produtores da Luckin Brasil e a Base de Cultivo de Alta Qualidade da Luckin Coffee. Essas iniciativas fortalecerão ainda mais as capacidades da Luckin Coffee no controle de qualidade a montante da cadeia de suprimentos e apoiarão a exploração e implementação de padrões de certificação de café sustentável. Esses esforços estabelecem uma base sólida para o desenvolvimento contínuo de uma cadeia de suprimentos global de alta qualidade pela Luckin Coffee.

A Luckin Coffee afirmou que continuará contribuindo ativamente para o desenvolvimento inovador da indústria global de café, integrando recursos premium em todo o mundo e construindo um sistema de cadeia de suprimentos de café de classe mundial. A empresa mantém seu compromisso com a visão de se tornar uma marca de café centenária, de destaque e renome mundial.