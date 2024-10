Lula cancela participação presencial na Cúpula do Brics após acidente doméstico

0:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua participação presencial na 16ª Cúpula de Líderes do Brics, que ocorrerá em Kazan, na Rússia, entre os dias 22 e 24 de outubro de 2024. O cancelamento ocorreu após o presidente sofrer uma queda em sua residência no sábado (19), que resultou em um ferimento na cabeça, exigindo que ele levasse cinco pontos. A recomendação da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, de Brasília, foi para evitar viagens de longa distância por precaução.

Segundo o boletim médico, o ferimento não foi grave, e Lula está liberado para exercer suas demais atividades. Contudo, os médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio orientaram que o presidente evite viagens aéreas longas. Em função dessa recomendação, sua participação na cúpula será realizada por videoconferência.

A cúpula deste ano marca o primeiro encontro dos líderes do Brics com os novos países-membros do bloco, incluindo Arábia Saudita, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. O principal tema de discussão deverá ser a criação de um modelo de adesão para “países parceiros”, uma categoria de participação sem as mesmas prerrogativas dos membros plenos do Brics.

Outros temas que serão debatidos incluem a crise no Oriente Médio, aspectos políticos e financeiros do bloco, além dos relatórios do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), presidido por Dilma Rousseff, do Conselho Empresarial do Brics e da Aliança Empresarial das Mulheres.

O governo russo confirmou a presença de 32 países no evento, incluindo 24 líderes de Estado. Apesar da ausência de Lula, o Brasil será representado remotamente, e o país assumirá a presidência rotativa do Brics em 2025.