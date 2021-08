Maconha é encontrada nos fundos de igreja católica

A Polícia Militar encontrou, na manhã desta quinta-feira (5), sete quilos de maconha nos fundos da igreja católica do Jardim Novo Amparo.

Policiais foram fazer uma abordagem e suspeitos fugiram por um barranco, próximo à Igreja. “Percebemos que está bem batido o mato e próximo ao muro havia uma madeira por onde os suspeitos estavam pulando para dentro da Igreja para esconder as drogas. A princípio a Igreja não tem nada a ver com as drogas”, afirmou a PM.

A droga estava dentro de um balde no campo que fica nos fundos da Igreja.

