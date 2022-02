Maioria dos pacientes da UTI Covid-19 do HU-UEL não tem esquema vacinal completo

Na data de coleta dos dados, dia 2 de fevereiro, o total de pacientes Covid-19 do HU era de 83, sendo 49 enfermaria e 34 em UTI. De acordo com o levantamento, cerca de 65% tinham mais de 60 anos e apresentavam comorbidades.

Um levantamento do Núcleo de Epidemiologia do Hospital Universitário (HU) da UEL demonstrou que 90% dos pacientes mais graves internados na UTI Covid-19 não estavam totalmente vacinados no dia 2 de fevereiro. Na data de coleta dos dados, o total de pacientes Covid-19 do HU era de 83, sendo 49 enfermaria e 34 em UTI – ou seja, 30 sem vacina nenhuma ou sem alguma delas. De acordo com o levantamento, cerca de 65% tinham mais de 60 anos e apresentavam comorbidades.

Entre todos os pacientes internados com Covid-19 em enfermarias e UTIs, 78% não estavam com o esquema vacinal contra a doença completo. Segundo dados levantados pelo Núcleo de Epidemiologia Hospitalar da instituição, de todos os 83 internados, 30% não tinham tomado nenhuma dose da vacina e 48% não haviam recebido a 2ª ou 3ª dose.

“Esses dados demonstram a importância e a eficácia da vacinação contra Covid-19, considerando todas as doses preconizadas. Tem sido fundamental para evitar as formas graves da doença, já que a maioria dos pacientes internados em UTI não estão vacinados ou possuem o esquema incompleto da vacinação. Logo, comprovadamente por meio desses dados, a vacina demonstra ser uma ferramenta essencial ao combate contra o coronavírus”, afirma Danielle Ruiz Miyazawa Ferreira, coordenadora médica do Núcleo de Epidemiologia do HU.

De acordo com a diretoria do HU, a taxa de ocupação de leitos Covid-19 adulto beira atualmente 30%. O hospital trabalha com a totalidade de leitos – 91 de enfermaria, 50 de UTI adulto e cinco leitos disponíveis na UTI pediátrica.

Resgatando as informações do primeiro mês de 2022, o HU-UEL conclui que não há grandes variações, ou seja, a grande maioria dos internados não concluíram a vacinação contra a Covid-19.

Agência Estadual de Notícias