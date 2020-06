Não precisa ser especialista em economia para saber que a situação econômica do mundo, inclusive a do Brasil, está em colapso! Muitas atividades comerciais estão paralisadas, e muitas perderam seus clientes! Com isso, as consequências econômicas da Pandemia de Covid –19, assustam até os mais otimistas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 9, 7 milhões de trabalhadores estão sem remuneração desde maio!

Dos profissionais que foram afastados de suas funções, os trabalhadores domésticos sem carteira assinada foram os mais afetados, registrando o maior percentual de pessoas afastadas devido à pandemia (33,6%), seguidos pelos empregados do setor público sem carteira (29,8%), e pelos empregados do setor privado sem carteira (22,9%). Já entre os trabalhadores domésticos com carteira, o percentual de afastamento é de 16,6%.

O retrato trazido pela pesquisa, sobre uma situação pior do trabalhador informal, mostra a realidade do mercado de trabalho brasileiro: uma grande parcela da população vive na informalidade, já que empresários encontram burocracia e altos custos para contratar e manter um empregado!

E por não ter nenhuma proteção, o trabalhador informal é quem sente o primeiro impacto de crises econômicas. São esses postos de trabalho que fecham primeiro. Assim como, o pequeno e médio empresário, que na maioria das vezes não tem capital de giro ou reservas e acaba falindo!

