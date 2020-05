O Comitê da Crise Covid-19, que é gerenciado pela Secretária de Saúde Cambé divulgou no final da tarde desta sexta-feira (22) mais um boletim sobre o novo Coronavirus.

Cambé tem um novo caso, mulher de 25 anos, possui asma, e esta em isolamento domiciliar, em bom estado geral.

Ainda segundo o boletim 181 estão em monitoramento domiciliar, 14 estão aguardando o resultado dos exames, 115 casos descartados e 01 óbito, dos casos confirmados 09 estão em isolamento domiciliar, 02 internados e 11 recuperados e 02 casos suspeitos internados.

Paraná:

Sesa confirma mais 129 pacientes e cinco óbitos pela doença

A Secretaria de Estado da Saúde informa que mais 129 pessoas tiveram o diagnóstico da Covid-19 confirmado e cinco pacientes que estavam internados morreram por consequência da doença. Número acumulado de casos chegou a 2.938 e 146 óbitos.

ÓBITOS – os cinco pacientes que faleceram e constam no informe de hoje são três homens e duas mulheres. Uma moradora de Jataizinho, de 55 anos, e outra de Contenda, 75 anos, morreram dia 22. Um homem de 78 anos, que morava em Londrina faleceu dia 20, outro, com 76 anos de idade, era residente de Paranaguá e morreu dia 21 e um morador de São José da Boa Vista, que tinha 53 anos foi a óbito dia 22.

INTERNADOS – do total de casos confirmados, 226 pacientes estão internados nesta sexta-feira (22). 133 deles em enfermaria (98 da rede pública e 35 em rede particular) e 90 em UTI (57 em rede pública e 37 em rede particular).

Entre os pacientes que estiveram internados com diagnóstico positivo para a Covid-19, 186 receberam alta e 99 foram a óbito. A média de permanência ias que os pacientes ficaram internados varia pelo tipo de leito e de evolução da pessoa. Em casos que os pacientes se recuperam e estiveram internados em leitos de UTI adulto a média de permanência foi de 17 dias, em leitos UTI pediátrica de 31 dias, enfermaria adulto 6 dias e enfermaria pediátrica um dia.

Nos casos em que os pacientes faleceram em decorrência da doença, a média de permanência é de: UTI adulto 10 dias, pediátrica 20 dias e enfermaria adulto seis dias. Não há registro de pacientes que foram a óbito em enfermaria infantil.

MUNICÍPIOS – são 204 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 55 municípios há registro de óbitos pela doença.As novas confirmações são nas cidades: Alto Paraná (1), Andirá (1), Arapongas (1), Araucária (8), Boa Vista da Aparecida (1), Cambé (2), Campina Grande do Sul (2), Cascavel (20), Céu Azul (1), Chopinzinho (1), Cianorte (4), Colombo (1), Corbélia (1), Cornélio Procópio (4), Cruzeiro do Iguaçu (1), Curitiba (18), Fazenda Rio Grande (3), Goioerê (1), Guairacá (1), Guaratuba (2), Ibiporã (3), Imbituva (3), Jacarezinho (1), Jataizinho (1), Londrina (18), Lupionópolis (1), Mandirituba (1), Manoel Ribas (1), Maria Helena (1), Maringá (1), Matinhos (1), Paranaguá (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Quatro Barras (3), Rio Branco do Sul (1), Rolândia (2), Santo Antônio do Caiuá (1), São José dos Pinhais (5), Tamboara (1), Tapejara (1), Telêmaco Borba (1), Terra Rica (1), Umuarama (1) e Wenceslau Braz (1).

FORA DO PARANÁ – duas novas confirmações de residentes de fora do Paraná foram contabilizadas no informe de hoje, total agora é de 47. São moradores de Santa Rita, no Maranhão, e Trindade, em Goiás. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.

Ajuste:Um caso confirmado por laboratório particular na data de 16/5 como residente em Curitiba foi excluído por duplicidade.Um caso confirmado por laboratório particular na data de 21/5 como residente em Londrina foi excluído por duplicidade.

Um caso confirmado por laboratório particular na data de 20/5 como residente em Bela Vista do Paraíso foi transferido para Alvorada do Sul.

Confira o informe completo clicando aqui.