No informe epidemiológico da Covid-19 desta sexta-feira (15) a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 76 diagnósticos positivos para o novo coronavírus, número acumulado é de 2.139. Quantidade de mortes pela Covid-19 são 121, duas pessoas tiveram a confirmação divulgada neste informe.

Os pacientes que foram a óbito estavam internados, são dois homens. Um deles, morava em Paranaguá, tinha 79 anos e morreu na quinta-feira (14). O outro residia em Curitiba e estava com 52 anos de idade e faleceu nesta sexta-feira (15).

Confirmado o décimo quinto caso do município, sexo masculino, 36 anos, portador de hipertensão arterial, em isolamento domiciliar, bom estado geral.

MUNICÍPIOS – 173 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 46 já há registro de óbito.

As novas confirmações são nas cidades: Andirá (1), Cambará (1), Cambé (1), Campo Largo (2), Cascavel (6), Centenário do Sul (1), Colombo (2), Cornélio Procópio (1), Curitiba (25), Fazenda Rio Grande (3), Foz do Iguaçu (4), Imbituva (4), Irati (1), Jaguariaíva (1), Londrina (2), Mangueirinha (1), Maringá (3), Mirador (2), Paula Freitas (1), Piên (1), Pinhais (2), Ribeirão do Pinhal (1), Rio Negro (2), Santa Mônica (1), São João (1), São José dos Pinhais (1), Tamboara (3), União da Vitória (1) e Wenceslau Braz (1).

FORA DO PARANÁ – Pacientes que residem fora do Paraná e que tiveram o diagnóstico no estado são 28. Três pessoas residentes de outros locais morreram em decorrência da Covid-19.

Ajustes: Dois casos confirmados na data de 13/5 como residentes em Londrina foram transferidos para Cambé.

Dois casos confirmados na data de 13/5 como residentes em União da Vitória foram transferidos para Quitandinha.

Confira o informe completo clicando aqui.