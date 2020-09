O PSD de Cambé confirmou na quarta-feira, dia 16, que Adilson César Szlachta é o candidato a vice-prefeito, compondo a chapa com Benê Filho do PODEMOS. Com a decisão, formou-se a parceria entre PODEMOS e PSD.

Adilson César Szlachta de 49 anos, mais conhecido como Malanca, filho de Irineu Szlachta e Tereza Szlachta, casado com Amarilis Rocha Szlachta ,pai da Alana e Luana, mora em Cambé a 45 anos, congrega na Igreja Presbiteriana Comunidade Vida Nova, empresário a 30 anos, empresa Malanca Sounde Center.