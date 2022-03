Manchester City promove noite especial com Fernandinho e taça da Premier League em Londrina

Os fãs londrinenses do meio-campista Fernandinho, do Manchester City, terão a oportunidade de ver o craque de perto e também de conhecer a taça de campeão da Premier League. Em uma ação para se aproximar dos fãs brasileiros, o clube aproveitou a parada no Campeonato Inglês por causa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo para realizar o evento. Será na quinta-feira, dia 24, no Londrina Norte Shopping, a partir das 18h. O evento é gratuito. A ação também ocorrerá em São Paulo e em Recife.

Fernandinho está no Manchester City desde 2013. Com mais de 350 jogos pelo clube, o londrinense conquistou 12 títulos, incluindo quatro da Premier League.

Ele está bastante feliz em poder voltar à sua cidade como embaixador do clube diante dos torcedores brasileiros. “É um motivo de muito orgulho para mim poder vir para a minha cidade, onde nasci, onde estão meus familiares, meus amigos, e poder participar desse evento. O que move o futebol é essa relação com o torcedor, é o amor pelo clube, o carinho da torcida e poder compartilhar isso com o pessoal aqui de Londrina me deixa muito feliz e honrado”, disse o jogador.