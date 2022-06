Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 01 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Reajuste dos planos de saúde na faixa acima de 59 anos pode superar os 40%

Hidrovias do Brasil começa a eletrificar frota na Amazônia

Petrobras gasta R$ 1,3 milhão cada vez que governo troca seu presidente

Desemprego fica em 10,5%; renda cai 7,9%

Contas públicas têm superávit de R$ 38,9 bi, recorde para abril

Sem reforma tributária, Senado quer focar em mudança do IR e Refis

Estados propõem elevar taxação sobre petroleiras para compensar tributo

Teto para ICMS sobre combustíveis ganha adesão de Pacheco

Pressão contra cortes e impasse sobre reajuste travam revisão do Orçamento

Dois diretores da PRF deixam corporação após ‘caso Genivaldo’

Comitê de SP volta a orientar uso de máscara em local fechado

Vacina da covid-19 chega à rede de clínicas particulares do País

O Globo

Manchete: Emprego reage, mas renda do trabalho recua 7,9% em 1 ano

Congresso prorroga incentivos para indústrias químicas

Estados propõem aumento de imposto para petroleiras

Bolsa é melhor aplicação de maio, com ganho de 3,22%

Cotação do petróleo perde força depois de atingir US$ 124

Arminio vê risco de descontrole da inflação

IR: com defasagem da tabela de 24%, mais de 35 milhões declaram

Governo avalia vale-alimentação no lugar de reajuste

Presidente do BC vê chance de taxa de um dígito este ano

Para especialistas, vacinação privada não atrapalha rede pública

SP: comitê volta a indicar máscaras em locais fechados

Contágio anunciado

Não dá mais para pôr a culpa em São Pedro pela tragédia das chuvas

São inaceitáveis cortes de verbas em áreas vitais

Folha de S. Paulo

Quem perdeu prazo para enviar IR deve prestar contas o quanto antes

Armas e família sustentam apoio do agro a Bolsonaro

TCU deve dar hoje aval para concessão de Congonhas

Benefício para petroquímicas vai a sanção

Dólar tem maior queda para maio desde 2009 e fecha mês a R$ 4,75

Ministério formaliza Petrobras em programa de privatização

Estados vão propor até 8 mudanças, diz relator do ICMS

Embargos à Rússia ampliam crise do mercado de diesel

Presidente do BC vê inflação disseminada e defende alta do juro

Desemprego recua para 10,5%, mas renda encolhe 8% em um ano, diz IBGE

Aperto em ministérios pode deixar servidor sem reajuste

Saúde investiga 3º caso suspeito de varíola dos macacos no Brasil

Comitê paulista volta a recomendar o uso de máscaras de proteção em locais fechados

Clínicas privadas montam lista de interesse em vacina da Covid em SP

Valor Econômico

Governo pode elevar estoque para garantir oferta de diesel

Outra opção para evitar o risco de falta do produto é aumentar o percentual de participação do biodiesel, atualmente em 10%, na mistura final comercializada nos postos de combustíveis

ICMS menor terá impactos distintos nas contas de luz

A queda no preço dependerá do volume de eletricidade gasto, do tipo de ligação (residencial, comercial ou rural) e do Estado onde está o consumidor

Juros baixos vão voltar, diz Blanchard

Ex- economista-chefe do FMI e professor do MIT alertou para a ameaça da inflação em fevereiro de 2021, chamando a atenção para o que via como uma expansão fiscal excessiva

Subsídio agrícola opõe Brasil e Índia

Propostas antagônicas sobre segurança alimentar deve causar turbulências na conferência de ministros dos mais de 160 países membros da OMC, em Genebra

Malan e Arminio alertam para riscos da inflação

Durante evento “E agora, Brasil?”, promovido por “O Globo” e pelo Valor, economistas falaram sobre o impacto de risco fiscal e ataques à democracia. Arminio e Malan alertam para impacto sobre inflação de risco fiscal e ameaças à democracia. Economistas também criticaram aumento de gastos públicos num momento em que BC mantém juros altos para conter inflação

Estoques e biodiesel entram na mira para conter alta do diesel

Governo discute saída para frear alta, que afeta imagem de Bolsonaro

Consumo de energia no país bate recorde em abril

Já demanda das residências caiu 3,6%, segundo a EPE

Setor público tem nono mês seguido de superávit

Saldo positivo de R$ 38,88 bilhões foi o maior para o mês de abril da série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2001

Comitê do governo de SP recomenda volta de máscara

Até a noite de terça-feira, a medida, que envolve ambientes fechados, não tinha sido formalizada pela administração estadual

PF mobilizará até 400 agentes para proteger presidenciáveis

Candidatura de Lula é a que mais preocupa (pode ser lixado pela população)

Corte de ICMS da energia diferirá para cada grupo

Redução da conta de luz para cada consumidor vai depender do volume de eletricidade gasto mensalmente, do tipo de uso (residencial, comércio ou rural) e do Estado

Inflação recorde no euro deixa BCE sob pressão

A alta superou as expectativas dos economistas e aumentando a probabilidade de o Banco Central Europeu (BCE) vir a elevar sua taxa de juro básica em julho

Zoológicos querem ser a arca de Noé do século 21

Zoológicos e aquários públicos querem mostrar ao público que têm mais do que animais para mostrar. Seu papel na preservação da biodiversidade é a contribuição que eles têm a dar na sustentabilidade do planeta

Quem está ameaçada agora é a espécie humana, diz ONU

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 80% das metas estabelecidas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) serão comprometidas, caso o desequilíbrio na biodiversidade global não seja revertido

Média mensal do trigo bate recorde em Chicago

Com guerra e dúvidas sobre EUA e Índia, valor do mês passado foi 63,24% superior ao de maio de 2021

Vendas de etanol hidratado recuaram no país em abril, mostra ANP

Volume alcançou 1,367 bilhão de litros de etanol hidratado, 8,4% menos que em março

UE não alivia controle da carne de frango

Regras mais rígidas foram adotadas em 2017 após as operações “Carne Fraca” e “Trapaça” no Brasil

Comissão Europeia vê espaço para impor suas normas sanitárias e ambientais

Bloco estuda adotar as chamadas “cláusulas-espelho’’, promovidas pela França, vê risco de conflitos com parceiros comerciais

Ativos locais se isolam de exterior com emprego e BC

Juros têm queda firme após declaração de Campos; Ibovespa sobe

‘Vamos regular as corretoras de criptoativos’, diz Campos

Sobre atividade econômica, Campos disse esperar que as projeções para o crescimento do PIB deste ano sejam revistas para cima