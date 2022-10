O Estado de S. Paulo

Odebrecht repassa rodovia ao governo de MT por R$ 1

Briga de R$ 1,5 bilhão entre Oi e rivais vai parar na Justiça

Anatel dá aval a mais cinco capitais para ativar sinal

Senado aprova projeto que retira verba da covid para pagar piso de enfermagem

Em dia de volatilidade, Bolsa fica estável e dólar cai 0,11%

Consignado dá ‘asas’ para empreender, diz a presidente da Caixa

Governo prepara PEC para turbinar Auxílio Brasil após o 2º turno

O Globo

Em 2023, governo enfrentará cenário global hostil

Mercado tem dia de correção após euforia

Senado libera verba da Covid para piso de enfermagem

Bancos querem prova de que Oi vai pagar dívida

Folha de S. Paulo

Energia solar cresce, mas frustra quem esperava ‘corrida do ouro’

Bandeja de carne moída terá limite de 1 kg a partir de 1º de novembro

Preço de alimentos básicos cai em SP, mas ritmo perde força

Mais 500 mil famílias vão entrar no Auxílio antes do 2º- turno

Senado aprova projeto para custear piso da enfermagem

Fora Lula, grande vitória da direita

Uma eleição reveladora —e educativa (aqueles que representam)

Valor Econômico

Desmatamento abre caminho a novos vírus

Infectologista Stefan Cunha Ujvari diz que não é possível dissociar mudanças climáticas, desigualdades sociais e desmatamentos ao surgimento de novas pandemias

Caderneta tem saques de R$ 134 bi

Conjunto de fatores contribuiu para recordes negativos

Brasil deve ter regulação para eólicas no mar em novembro, diz associação

Setor elogia mudança na legislação para que empresas sejam levadas a pesquisar fontes renováveis de energia

Aneel aposta em inovação na tarifa de energia

Onze distribuidoras de energia vão apresentar projetos-pilotos para “sandboxes” tarifários

Covid e saúde mental preocupam brasileiros

Câncer, doença que mais mata no país, teve 29% de menções no Brasil

Orçamento pode ter rombo de R$ 110 bi

Somente a diferença de R$ 400 para R$ 600 mensais no programa gera uma diferença de R$ 52 bilhões, segundo cálculos do governo. Com o pagamento do décimo terceiro às mulheres beneficiárias, estima-se que a conta aumenta em mais R$ 10 bilhões

Projeto ajuda a custear piso da enfermagem

Estados e municípios poderão realocar, até o fim de 2023, recursos originalmente recebidos para o combate da covid-19

Sauditas desafiam EUA e vão cortar produção de petróleo

Perspectiva de menor oferta fez o petróleo Brent subir acima de US$ 90 o barril ontem

EUA vão banir qualquer repasse de tecnologia de chips para chineses

As novas restrições dos EUA visam retardar os esforços da China para obter semicondutores para supercomputadores e uso militar

Banco Mundial eleva projeções para AL neste ano, mas prevê 2023 pior (a esquerda)

O economista-chefe para a América Latina e Caribe do Banco Mundial, William Maloney, destacou que a região continua com problemas de crescimento em prazos mais longos

Em busca de um Brasil melhor

É preciso avançar e aprofundar a agenda das reformas microeconômicas

Piora o cenário para os preços do algodão

A despeito da forte alta de ontem na bolsa de Nova York, risco de recessão ainda pesa sobre o mercado

Biodefensivos caseiros preocupam o mercado

Maior parte da produção “on farm” ocorre sem a supervisão de microbiologistas, diz pesquisadora da Embrapa

Poupança sofre resgate histórico de R$ 133,6 bilhões

Nunca o saldo dos depósitos feitos na caderneta havia caído tanto em tão pouco tempo

Economia deve seguir na direção correta, diz IFC

Ainda assim, a entidade diz que o país poderia fazer muito mais na questão ambiental

Mercados locais têm dia morno após euforia

Ibovespa tem leve alta de 0,08%, aos 116.230 pontos, e dólar fecha em queda de 0,14%, a R$ 5,1674

Vitória no STJ pode reduzir carga tributária de multinacionais

1ª Turma derrubou fórmula de cálculo do preço de transferência instituída em 2002

Investimentos em saúde mental podem trazer benefícios financeiros

A pandemia impulsionou a temática da saúde mental no ambiente corporativo e diversas empresas se mexeram para oferecer a funcionários suporte

Diálogo na ONU: “Psicóloga?” “Não. Doente”

Desde o início da pandemia, 55% dos brasileiros se sentem ansiosos: as empresas podem se engajar com programas de saúde mental

Prática Circular: Veja os resíduos que o Butantan produz e sua destinação

Só em material reciclável o Instituto Butantan produziu 300 toneladas, em 2021. Carcaças de cobaias como coelhos e camundongos somou nada menos que 23 toneladas

Entenda a problemática do descarte dos resíduos biológicos

Descarte de materiais químicos e biológicos, como sangue, reagentes para testes e até carcaça de cobaias são controladas e têm até normas específicas da ABNT

Lixo de hospitais pode gerar receita e até virar bijuteria

No Sul, o hospital Moinhos de Vento vai transformar resíduos em energia e, em São Paulo, a startup de gestão de resíduos GreenPlat, transformou o lixo em artesanato

São Paulo enfrenta informalidade na coleta de resíduos; entenda

Só na cidade de São Paulo foram coletadas 4,3 mil toneladas de resíduos classificados como ‘serviços de saúde’ no mês de agosto

Hospitais e operadores de saúde ainda precisam aprender a considerar stakeholders em fusões e aquisições. A onda de consolidação no setor da saúde impõe uma nova preocupação para os envolvidos nesta pauta: o cuidado com funcionários, fornecedores e clientes, os stakeholders

Como vamos alimentar um mundo mais populoso e quente?

Com uma população mundial que deve chegar aos 10 bilhões em 2050, precisamos encontrar melhores maneiras de produzir e de distribuir alimentos, que são essenciais no combate à desnutrição infantil

Problemas na área de saúde impulsionam healthtechs

Pessoas e empresas buscam nas startups de saúde a cura para suas dores

Como conselhos de administração colaboram com decisões nas organizações de saúde

A constituição de um conselho de administração caracterizado pela diversidade tem considerável potencial para facilitar a compreensão das mudanças na sociedade

Valor compartilhado aumenta alcance à saúde especializada

No conceito de valor compartilhado, as necessidades sociais passam a definir a direção dos mercados com a mesma relevância das demandas econômicas convencionais

Ações de companhias melhoram condições de populações carentes

Projetos de valor compartilhado podem impactar a saúde de grupos populacionais mesmo quando originados em empresas que não atuam no segmento de saúde

Hospitais privados apoiam com gestão, tecnologia e infraestrutura setor público

Parceria entre hospitais privados, de excelência, e poder público, leva saúde de qualidade para população de baixa renda. Só em 2021, mais de 5 milhões de pessoas foram atendidas nos hospitais públicos administrados pelo Hospital Israelita Albert Einstein