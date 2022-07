Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 06 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Com risco fiscal em alta, título do Tesouro já paga juro real de 6%

Prefeitos pedem apoio para barrar novos gastos

Alta na remuneração abre oportunidade para investidor, diz mercado

Nova presidente da Caixa promete combater assédio

Emprego na construção civil cresce 30% em dois anos

Produção industrial registra alta de 0,3% em maio

Sob pressão do governo, relator desiste de mudar ‘PEC Kamikaze’

ICMS Combustível e a guerra fiscal

Experimentação de cigarro eletrônico é maior entre jovens

As regras para o cigarro eletrônico pelo mundo

O Globo

Manchete: Congresso indica R$ 6 bilhões do orçamento secreto em duas semanas

Com uma dose de polêmica: Países divergem sobre novo reforço contra Covid-19

Eletrobras: ação judicial pede R$ 1 bi de usina no Madeira

Guimarães cobra exibição de provas para denúncias

Banco estatal pagou obras na casa de seu ex-presidente

‘Não começa uma nova era na Caixa’, afirma Jair Bolsonaro

Veja mudanças no desempenho fiscal no governo Bolsonaro

Como o governo derrubou pilares do Orçamento

Risco fiscal leva dólar a R$ 5,38, maior valor desde janeiro

Relator da PEC Eleitoral recua e desiste de mudar texto para agilizar votação

Energia geopolítica: Após preço crescer 700%, gás natural é força motriz de nova Guerra Fria

Folha de S. Paulo

Manchete: Líderes de bancada do Senado decidem adiar CPI, e oposição deve ir ao STF

Golpe oferece mais dinheiro em troca de transferência no Pix

Ultra velocidade do 5G ‘puro’ estreia hoje no país, em Brasília

Na contramão, indústria criativa contrata mais na pandemia

Empresários criticam governo durante almoço com Lula

Comissão do Senado aprova dedução de gastos com aluguel no IR

Petróleo cai 9%, sob temor de recessão; dólar vai a R$ 5,38

Presidente promove menosprezo, dizem agentes da segurança

Servidores do BC aprovam fim da greve mesmo sem reajuste

Bolsonaro se comprometeu a apoiar PEC que veta novos gastos a municípios, diz entidade

Petrobras anuncia novo reajuste no combustível de aviação e passagem vai ficar mais cara

Relator na Câmara recua e vai manter texto da PEC para agilizar votação

Presidente silencia porque não há conclusão no caso, afirma Daniella

Custeio seguiu regras de governança, afirma advogado de executivo

Debate no Senado tem crítica unânime à PEC dos embaixadores

Valor Econômico

Empresas perdem R$ 1,5 tri de valor de mercado em um ano

Queda refletiu o aumento das incertezas políticas e econômicas no país e, sobretudo, o temor de uma recessão global

Relator desiste de alterar ‘PEC das Bondades’

Após reunião com governistas, o deputado Danilo Forte (União-CE) disse que concordou em não criar novos auxílios para não atrasar o pagamento dos outros benefícios

Troca de ações é alternativa para startups

Segundo especialistas, muitas startups estão cortando custos, fazendo demissões e procurando preservar o caixa ao máximo

BNDES quer ‘contabilidade de carbono’ nos empréstimos a partir de 2023

Objetivo é “induzir e descentralizar o setor produtivo” para contagem de carbono, diz presidente do banco

Energia residencial deve subir 9,8% este ano

No segundo semestre estão previstos reajustes de preços de 33 concessionárias em todo o país

Argentina flerta, de novo, com dolarização

Fim de moeda própria tem sido debatido por grandes empresários

Retomada do emprego vai ter semestre difícil, vê FGV

Atividade econômica deve sentir efeitos de inflação em alta e aumento da taxa de juros

Guerra “escalou” em vez de desacelerar, afirma Guedes

Durante posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal, ministro liga aumento do Auxílio Brasil à escalada da guerra

CPI do MEC e outras ficam para depois das eleições

Oposição promete recorrer ao Supremo; presidente do Senado não vê chances de intervenção

Ministra argentina já prevê “modificações” no acordo com o FMI

Banco Central vendeu US$ 180 milhões para conter desvalorização acelerada do peso no câmbio paralelo

Colômbia precisa elevar impostos, diz Ocampo

Será preciso aumentar a arrecadação fiscal e reduzir a relação dívida/PIB do país a fim de custear o aumento dos gastos sociais, afirmou o futuro ministro da Fazenda

ONU denuncia violações russas na Ucrânia

Até domingo, órgão documentou 4.889 mortes, incluindo 335 crianças, mas ressaltou que os números reais são provavelmente mais altos

Pesquisadores em empresas são essenciais ao desenvolvimento

Na União Europeia, 55% dos pesquisadores em tempo integral estão nas empresas

Eletrobras deve eleger conselho sem disputa

Eleição para compor o colegiado da ex-estatal elétricas está marcada para 5 de agosto e não é esperada disputa entre chapas

Medo de recessão acentua declínio das commodities

Ontem, preços dos grãos tiveram forte queda na bolsa de Chicago

Dólar global vai à máxima desde 2002

Temor com recessão e riscos fiscais locais levam moeda americana a R$ 5,3893, maior nível desde janeiro

Crescem as tensões internas no conselho do BCE

Presidente do BC alemão, Joachim Nagel, faz alerta público sobre os perigos de uma ferramenta anti-turbulência

Nova presidente da Caixa reforça foco em expandir microcrédito

Daniella Marques, que tomou posse à frente do banco, lembrou que a instituição tem 148 milhões de clientes e opera todos os programas sociais federais.