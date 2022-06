Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 08 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: STF retoma cassação a deputado; Bolsonaro grita e pede ‘reação’

Reserva de ações da Eletrobras com FGTS termina ao meio-dia de hoje

‘Lava Jato não levou em conta preservar know-how das construtoras’

Texto que prevê corte da conta de luz vai a sanção

Bolsonaro volta a falar em novo decreto de calamidade

Governo pressiona para aprovar em uma semana pacote no Senado

Estados e municípios falam em perda de até R$ 115 bi com cortes no ICMS

O Globo

Manchete: Privatização da Eletrobras vai financiar subsídio ao diesel

A gestão da política social

‘Pelo que tudo indica, não teremos reajuste este ano’, diz Bolsonaro

Pesquisa mostra que fome atinge 33,1 milhões

Câmara aprova projeto que reduz valor da conta de luz

Mudança na Petrobras completa 15 dias sem solução

‘Bondades eleitorais’ do governo passam de R$ 335 bi

Bolsonaro sugere fazer ‘escambo’ de diesel

Demanda por ações da Eletrobras já supera R$ 40 bi

Governadores ainda tentam alterar projeto do teto do ICMS

Em 10 estados e no DF, mudança poderia não surtir efeito

Plano econômico do PT é amontoado de equívocos

Saúde avalia aplicar reforço em crianças de 5 a 11 anos

Mais uma onda Covid

Recuperação fiscal RJ: STF estende prazo para acordo

Folha de S. Paulo

Manchete: Supremo reverte veto a cassação de bolsonarista

Bolsonaro diz que reajuste de servidores não deve acontecer

Aneel adia decisão final sobre térmicas da J&F

PT tem planos para reverter desestatização, mas não será fácil, dizem especialistas

Prazo para investir FGTS em ações da Eletrobras acaba às 12h

Aneel adia novamente reajuste das tarifas da Cemig

Projeto de lei que pode reduzir conta de luz em 5% vai a sanção

Bolsonaro pede ajuda a caminhoneiros para fiscalizar postos

Câmara aprova regras para dar mais transparência a preços de combustíveis

Dólar dispara em reação a projeto

Economia busca conter a fatura com subsídios para diesel e gasolina

Estados têm espaço para reduzir tributos sem prejudicar políticas públicas, diz Economia

Corte do ICMS pode tirar R$ 1 bi da USP, da Unesp e da Unicamp

Mortos pelas chuvas sobem para 129 após novos deslizamentos

Chefe da Defesa Civil do Recife é acusado de fraude de verbas

33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, diz pesquisa

Mato Grosso, centro da ‘CPI do sertanejo’, gastou R$ 17 milhões contratando shows

TCU veta sigilo de estoques e produtos vencidos da Saúde

Planos cortam terapias para autistas, e mães protestam

Valor Econômico

Crise do diesel na Argentina ameaça reduzir crescimento

Escassez pode tirar até 0,6 ponto de crescimento anual e reduzir ganhos de exportação

PEC do diesel piora risco fiscal e Estados projetam perdas

Com o objetivo de reduzir a inflação, a iniciativa é mais um drible no teto de gastos

STF cassa aliado de Bolsonaro, que faz ataques

Após a decisão, presidente insistiu no discurso contra a lisura da urna eletrônica e disse que só entregará o cargo ao vencedor das eleições se elas forem “limpas e auditáveis”

Mercado do futuro

CBMM montará fábrica de R$ 1,2 bi para fabricação de óxidos de nióbio, usados em baterias de carros elétricos

Banco Mundial reduz projeções e vê risco de estagflação por anos

Citando os danos causados pela guerra na Ucrânia e pela pandemia de covid-19, o banco disse que o crescimento global deverá cair para 2,9% em 2022, de 5,7% de 2021 e de uma estimativa de expansão de 4,1% em janeiro

OMC pedirá que países não acumulem alimentos

O Valor teve acesso ao esboço de uma “declaração ministerial sobre comércio e segurança alimentar”, que será submetida a dezenas de ministros na conferência da OMC a partir deste domingo em Genebra

No Brasil, mais de 33,1 milhões passam fome

Número é 57,4% superior ao de 19 milhões que tinha sido registrado na primeira edição da pesquisa, feita em dezembro de 2020. Quase 60% da população convive com a insegurança alimentar em algum grau – leve, moderado ou grave

Emprego dá novo sinal de avanço, mas FGV prega cautela

Indicador antecedente do mercado de trabalho tem mais um mês de melhora, porém sustentabilidade desse movimento é questionada

Média de casos de covid-19 no país sobe 144%, mostra levantamento

Brasil registrou 294 mortes pela doença de segunda para terça-feira

À espera do STF, Economia busca garantir IPI menor

Equipe econômica aguarda que a partir de amanhã o Supremo se pronuncie sobre decisão que suspende os cortes do imposto para produtos da Zona Franca de Manaus

Câmara obriga repasse de crédito para consumidor

Propostas tentam aumentar a transparência sobre os custos que compõem os preços da gasolina, etanol e diesel

Risco de juros globais muito mais altos

BCs devem promover ciclos de aperto monetário muito mais extensos e de maior magnitude do que indicam as curvas de juros

Geopolítica da energia

A questão da energia faz parte da estratégia de Vladimir Putin para a recriação da URSS

Vale aposta em biotecnologia na Amazônia

Instituto Tecnológico Vale (ITV), em Belém (PA), pode ser ‘hub’ para pesquisas com foco em preservação na Amazônia

Carro velho polui 23 vezes mais que um novo, diz Anfavea

Entidade se aproxima do governo para discutir programas de renovação da frota

Sustentabilidade e questão indígena ganham espaço depois da tragédia

Compromissos assumidos depois de acidente em Brumadinho impulsionam práticas ESG dentro da empresa. Padronização de normas ESG deve ocorrer em até 3 anos, diz Ibracon

Valdir Coscodai, presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, prevê processo lento, mas seguro.

CBMM montará fábrica de R$ 1,2 bi para fabricação de óxidos de nióbio

Investimento, que vai à aprovação do conselho, faz parte do negócio voltado para o mercado de baterias elétricas para automóveis e outros veículos

Mesmo com problemas, contratação de crédito rural atinge novo recorde

Puxados por contratos de grandes produtores, desembolsos já alcançaram R$ 253 bi

Geração Z marca virada digital em investimentos

Levantamento da Anbima mostra que, nesse público, se dá a mudança definitiva para canais remotos