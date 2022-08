Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 10 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Julho tem deflação e nova queda do IPCA é prevista para agosto

5G será ativado em Salvador, Goiânia e Curitiba no dia 16

Caixa lança programa para público feminino

‘Não há desde os anos 70 um plano de desenvolvimento’

Associação questiona regras para leilão

Ata leva analistas a projetar fim da alta dos juros

Lazari rejeita ‘cheque em branco’ para despesas

Orçamento de 2023 não tem lugar para R$ 142,7 bilhões em promessas

A relevância de uma âncora fiscal

Causas da inflação permanecem

Famílias em crise no radar da CNI

O Globo

Manchete: País tem deflação de 0,68%, mas alívio é menor para os mais pobres

Em vez de passagem, um clique para embarcar

5G ‘puro’ chega em Salvador, Goiânia e Curitiba na terça

Guedes avalia meta para dívida sem abandonar teto de gastos

BC vê pressão de ‘política temporária de apoio à renda’

Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago com filas

EUA notificam Congresso sobre venda de armas Javelin ao Brasil

MP apura pagamentos adiantados feitos pela fundação

(Corrupção compensa) Ceperj: Venda Cedae irrigou folha de pagamentos secreta

Covid: vacina adaptada já aguarda aprovação

Doses a menos: Estoques baixos ameaçam cobertura da vacina contra tuberculose no país

Estranhos no ninho: Exercício militar em Alcatrazes é adiado, mas ilhas ainda correm risco

Frota de ônibus urbanos no país é a mais velha em 27 anos

Folha de S. Paulo

Manchete: Brasil registra deflação de 0,68%, mas comida sobe

Governo dos EUA dá parecer favorável a venda de mísseis ao Brasil

STF mantém decisão que barra despejos até depois da eleição

Presidente da Febraban defende papel do setor financeiro no debate eleitoral

País tem 4 dos 20 aeroportos mais pontuais do mundo

Telefonia 5G no RJ vai atrasar uma semana, segundo Anatel

Poupança perde para inflação há quase dois anos

Gastos sociais e desaceleração global reforçam cautela do BC

Deflação só chegou para família com renda acima de R$ 9.696 em São Paulo

Congresso cede a interesses e joga custo na conta de luz

Saque do 1º Auxílio Brasil de R$ 600 tem filas

Inflação dos alimentos encosta em 15% em 12 meses

Supremo avalia reajuste de 18% e salário de ministros pode ir a R$ 46 mil

Valor Econômico

Inflação cai, mas alimentos e serviços ainda pressionam

Com grande peso na cesta de consumo dos mais pobres, a alimentação no domicílio subiu 1,47%, elevando o acumulado em 12 meses para 17,49%

Ata do Copom reforça fim de alta da Selic

Documento diz Comitê seguirá atento à evolução da inflação para ratificar o fim do ciclo de aperto monetário, “dada a persistência dos choques” que afetam o índice de preços ao consumidor

Novo auxílio é ‘armadilha às contas do país’

Na avaliação de economistas, a nova rodada de benefícios sociais a dois meses da eleição é o mesmo que vender o futuro para comprar o presente e mais um nó para o Planalto a partir de janeiro

Governo federal aumenta custos do Proagro

Desembolso de quase R$ 5 bilhões em indenizações no ciclo 2021/22 resultou na elevação de todas as taxas dos adicionais cobradas na contratação do mecanismo para esta e a próxima temporadas

Corte de imposto leva IPCA a queda de 0,68%, menor taxa da história

Sem redução de tributos sobre gasolina e energia, inflação de julho teria sido de 0,70, calcula IBGE

Deflação e auxílio ajudam Bolsonaro, mas comida e serviços seguem em alta

A combinação de índices de preços em queda com injeção de renda extra para a população mais pobre deve dar um fôlego para Bolsonaro nas pesquisas, mas há dúvidas sobre qual será a força desse impulso

Índice de aluguel sobe de 0,27% para 1,07%, mas tendência é de retração

Três das quatro cidades usadas como base do indicador mostraram alta ou fim da queda de preços

Auxílio de R$ 600 alivia população vulnerável, mas ‘vende o futuro para comprar o presente’. Economistas criticam ‘armadilha’ nas contas públicas a ser herdada pelo governo eleito

Supremo tende a aprovar reajuste de 18%

Proposta que pode elevar os salários dos ministros em mais de R$ 7 mil será debatida hoje na Corte

Energia a partir do lixo para a transformação ambiental

Alternativa é muito mais benéfica e inteligente que aterros sanitários espalhados por todo o país

Orçamento deve sinalizar manutenção de Auxílio de R$ 600

Área econômica avalia incluir na proposta orçamentária a manutenção da a desoneração dos combustíveis, correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física e reajuste para servidores públicos

Itaipu vai subsidiar tarifa menor da usina

Empresa vai subsidiar com US$ 220 milhões este ano a redução nas contas de energia dos consumidores brasileiros após queda da tarifa da hidrelétrica

Gasto após seca no Sul provoca aumento das taxas do Proagro

Desembolsos alcançaram quase R$ 5 bilhões na safra 2021/22

Embarques de farelo e óleo de soja avançam

Aumento das exportações dos derivados impulsiona processamento do grão

Bancos temem que inflação duradoura afete capacidade de pagamento

Cenário requer política monetária apertada, o que encarece o crédito e favorece a inadimplência

Conheça oportunidades e tendências para investimentos ‘verdes’

Especialistas ouvidos pelo Prática ESG, dizem que temas como créditos de carbono, bioeconomia e impacto social devem estar cada vez mais presentes nas discussões sobre dinheiro

Um novo bicho no mercado financeiro

Créditos de biodiversidade podem ser a nova fronteira do mercado financeiro, mas não há projetos, métricas e nem consenso

Cerco ao greenwashing de fundos envolve regras e transparência

No último ano, três investigações contra supostas práticas de “maquiagem verde” em fundos de bancos levantaram dúvidas sobre como a indústria está se desenvolvendo e sinalizam que o mercado de investimentos sustentáveis ainda precisa avançar em transparência

Prática circular: reciclável, dinheiro vai do bolso para o cimento

Nos últimos dois anos, foram recolhidas 838 milhões de cédulas e 300 mil moedas sem condições de circulação; material é reaproveitado