Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 13 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Sem correção da tabela, renda de 1,5 salário mínimo pagará IR

Para Guedes, texto que turbina benefícios vira ‘PEC das Bondades’

Serviços crescem 0,9% em maio, acima das projeções

Barril de petróleo recua até 8% e fecha abaixo de US$ 100

Aneel determina redução de tarifas de energia em oito Estados do País

Lira interrompe sessão depois de PEC passar em 1º turno na Câmara

ANS põe fim a limite de consultas com psicólogo e fisioterapeuta

Eleitor quer renovação no Congresso, mas não se lembra em quem votou

O Globo

Manchete: PEC Eleitoral avança na Câmara, mas Lira interrompe a sessão

Inadimplência recorde põe em xeque ampliação do crédito consignado

Analistas veem deflação com energia e combustíveis

Congresso autoriza reajuste a policiais no próximo ano

Mesmo com alta de juro, bancos elevam projeção para o PIB

Proposta inclui de auxílio a taxista a subsídio ao etanol

Guedes diz que PEC virou Virtuosa das Bondades

Folha de S. Paulo

Manchete: Câmara aprova PEC que libera R$ 41 bi às vésperas de eleições

AGU rejeita proposta de acordo dos estados sobre ICMS dos combustíveis

J&F poderá substituir térmicas atrasadas com usina de Cuiabá

Aneel aprova redução de até 5,26% na tarifa de energia elétrica de dez distribuidoras

Setor de serviços cresce 0,9% em maio

Procura por cadastro do Auxílio Brasil dispara e cria fila da fila

Valor Econômico

Dólar volta a ganhar força e sobe a R$ 5,43, maior nível desde janeiro

Temor de recessão pesa de novo em ativos globais; bolsas de NY e commodities caem

Supremo mantém condenações de empresas por terceirização

Corte modula efeitos de decisão, preservando casos finalizados até 30 de agosto de 2018

Produtividade do trabalho está baixa e estagnada

Educação e queda no investimento contribuem muito para o baixo nível de produtividade

Gestoras se reorganizam com corrida à renda fixa

Com a taxa Selic de volta aos dois dígitos, inflação em alta e a saída do investidor de estratégias mais voláteis para a renda fixa, o que se vê são novos movimentos de consolidação

Recursos para seguro rural estão no fim

Sem suplementação, estima-se o término dos recursos no início de agosto, o que pode comprometer a contratação de apólices para coberturas de riscos climáticos na safra de verão de soja e milho

Práticas inovadoras na educação

Festival LED – Luz na Educação levou uma centena de convidados para debates, workshops, exposições e oficinas ao Museu do Amanhã e Museu de Arte do Rio

Indústria ferroviária está à mingua

Fabricantes vivem de eventuais exportações e da receita da área de serviços, incluindo reformas e modernização de equipamentos em operação

Na próxima gestão do governo, terá 141 ativos para leiloar

PPI deixa carteira de R$ 245 bilhões para concessão em 2023

Pampa perde o equivalente a 2,5 vezes a área de Porto Alegre de 2000 a 2018

Coalizão de pesquisadores e ambientalistas procura proteger o bioma, considerado o mais esquecido do país

Anvisa revoga proibição sobre a losartana

Novos dados mostraram que impureza identificada em anti-hipertensivo não tem a toxicidade inicialmente identificada

Volta do presencial impulsiona serviços e sinaliza PIB maior

Setor surpreende em maio e sobe 9,2% na comparação com o mesmo mês de 2021, aponta IBGE

Equipe econômica eleva projeção do PIB deste ano de 1,5% para perto de 2%

Nova estimativa deve aparecer na próxima grade de parâmetros macroeconômicos da SPE

Impositividade de emendas do relator cai e LDO é aprovada

Proposta permite mais gastos em 2023 com revisão de meta fiscal

Verba para ciência e tecnologia é preservada

Os governistas conseguiram passar mudança para seja permitida a doação de bens, valores ou benefícios para entidades privadas ou públicas, dentro do período restrito pela legislação eleitoral

Empresários defendem agenda para debate eleitoral

Amplicação do crédito, simplificação tributária, acesso à educação profissional e diversificação da matriz logística nacional são algumas das propostas do movimento que reúne 40 entidades empresariais

Países ricos causaram dano climático a pobres, diz estudo

Para a comunidade científica, a quantificação do prejuízo pode ser base para processos de compensação dos países mais afetados pelas mudanças climáticas

Espanha taxa lucro extra com energia e de bancos

Governo espanhol espera arrecadar 3,5 bilhões de euros por ano com a medida para financiar os subsídios que aliviam o impacto da inflação recorde sobre os consumidores

OMS alerta para risco de nova onda de covid-19

Ressaltando a presença de subvariantes da ômicron, organização pede que protocolos de segurança, como o uso de máscaras, sejam retomados

Aneel reduz tarifas de dez distribuidoras

Medida é anunciada depois das novas regras sobre ICMS; queda na conta de luz pode chegar a 19%, mas dependeria de ações complementares

Medidas desaceleram inflação e maior impacto será em julho, estimam analistas

Avaliação é que mudanças não transformam o cenário de alta de preços de forma consistente

Crise atingiu setor de material ferroviário

Sem encomendas, fabricantes de trens no país vivem de exportações eventuais e de receita de serviços .Fabricantes apostam em três pilares para a volta das encomendas de vagões e locomotivas.Setor lista renovação antecipada das concessões, novas concessões e o regime de autorizações para construção e ampliação de ferrovias

Congresso aprova R$ 1,2 bi para equalização de juros do Plano Safra

Proposta agora vai à sanção presidencial; atraso prejudica pequenos e médios produtores. BB promete agilidade na liberação. Instituição lidera com folga o mercado de crédito rural no país

Programa moderniza agricultura familiar e fixa jovem no campo

No interior da Bahia, pedagogia da alternância divide tempo do aluno entre ensino regular e prática na terra

Empresas passam a atrelar metas ESG a programas de remuneração variável de executivos

Tendência de atrelar metas relacionadas às práticas ESG à remuneração variável de funcionários começa a ganhar terreno no Brasil, ainda que lentamente e só entre grandes empresas

Bancos se preparam para regras ESG mais rígidas e detalhadas

Grandes bancos brasileiros já estão preparados para a divulgação de informações e mapeamento de riscos com um enfoque maior e mais detalhado para as questões climáticas, exigidas pelo Banco Central

Novas regras do Banco Central refletem avanço do setor bancário na agenda sustentável

Na avaliação de especialistas ouvidos peloPrática ESG, com as novas regras publicadas em 2021, o Banco Central avança em uma agenda de sustentabilidade que ganha corpo nos últimos anos no mundo financeiro global

Gestão de resíduos em supermercados gera receita extra e ajuda na produção de energia

Supermercados transformam desperdício em dinheiro no caixa e correm atrás de mais eficiência energética

Prática Circular: Veja como embalagem de defensivos agrícolas são reutilizadas

InpEv, sistema de economia circular criado pelas indústrias de defensivos agrícolas já retirou, desde 2002, mais de 650 mil toneladas de embalagens plásticas do meio ambiente

Transição para fontes de energia renováveis entra de vez na pauta das empresas

Companhias de geração afirmam que não há descompasso entre geração e transmissão, com demanda crescente. Setor terá, até 2026, mais 241 novas usinas eólicas e solares

Hidrogênio verde e usina eólica no mar atraem a atenção

Hidrogênio verde e usina eólica no mar atraem a atenção de grandes empresas como fontes alternativas de energia

Infraestrutura: Como levar boas práticas ESG para contratos?

Com práticas ESG já adotas na administração pública, um grande desafio é como disseminar essa agenda para a cadeia de valor das empresas das empresas de infraestrutura

Combate a assédio nas empresas passa por cultura e ambiente menos estressante e inseguro. Comportamento costuma ocorrer em ambiente onde funcionários estão sob pressão por resultado, estresse e medo de perder o emprego. Para especialistas, casos têm relação com a cultura empresarial