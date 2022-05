Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 18 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro vai ao STF e acusa Moraes de abuso de autoridade

Contra a maré, Caixa renova aposta no crédito imobiliário

Senado aprova volta do despacho sem custo de bagagem

Dólar tem baixa de 2,15%, enquanto B3 sobe 0,51%

Bolsonaro muda frete para atender caminhoneiros

Para especialistas, mudança no frete pode reduzir custos

Defasagem da gasolina deve elevar tensão entre o governo e a Petrobras

Caso TCU dê sinal verde hoje, oferta de ações deve ocorrer no dia 25

PEC de juízes beneficia só 0,08% dos contratos de trabalho no País

Bloqueio pode ir além de R$ 10 bilhões

O Globo

Manchete: TSE vai convidar número recorde de observadores

Sistemas da Saúde saem do ar após novo ataque hacker

Corte de verbas em ciência e tecnologia é obstáculo ao desenvolvimento do país

Alerj recorre ao STF contra construção de usinas

Conselho da estatal vai debater política de preços

Diretores são alvo de ‘espiões’ de Bolsonaro na Petrobras

No setor privado, quase metade teve reajuste abaixo da inflação

Pacheco defende volta do quinquênio a juízes

Senado mantém despacho gratuito de bagagem em aviões

Para agradar a caminhoneiros, governo muda política de frete

Estatal é denunciada por não divulgar risco de aporte bilionário

TCU deve aprovar privatização

Folha de S. Paulo

Manchete: TCU deve aprovar hoje processo para privatizar Eletrobras

Senado mantém gratuidade de bagagem aérea

8 milhões terão que fazer recadastramento no Auxílio Brasil e no BPC

Dólar tem maior queda desde agosto e volta a fechar abaixo de R$ 5

Risco de geada nesta semana faz produtor buscar proteção

Bolsonaro quer reajuste superior a 5% para policiais

Bolsonaro muda cálculo de frete para agradar a caminhoneiro

Eletrobras é denunciada nos EUA por omitir risco bilionário

Senado recebe proposta para reduzir tarifa de energia elétrica em 13,5%

Empresa defende venda no menor prazo possível

98,9% dos paulistanos tiveram Covid-19 ou já foram vacinados

Valor Econômico

Alívio externo dá apoio a ativos; dólar cai a R$ 4,94

Em Nova York, setor de tecnologia se destaca e sustenta Nasdaq

Setor privado responde por toda a alta do investimento

No cenário atual, com inflação, juros altos e incertezas políticas, as perspectivas para o investimento privado não são favoráveis, afirmam analistas

Renda será afetada por fechamento de escolas

Relatório divulgado pelo FMI sobre as “cicatrizes” da crise sanitária mostra que entre as economias consideradas avançadas, o pior quadro ainda é melhor do que o prognóstico brasileiro

Tribunais têm alta em ações por litigância climática

Em todo o mundo já foram contabilizados 1.904 litígios climáticos em 39 países, envolvendo 13 Cortes ou tribunais internacionais ou regionais; 58% foram favoráveis às ações climáticas

Horizonte investe R$ 3,1 bilhões em ferro-níquel no PA

Unidade industrial terá capacidade total de beneficiar 900 mil toneladas de minério seco ao ano, de onde serão geradas 52 mil toneladas de ferro-níquel com previsão de dobrar a produção a partir de 2027

Cúpula das Américas, e o Tratado de Itaipu

Nada do encontro em junho remete ao ambiente de harmonia e esperança de 1994, em Miami, na primeira cúpula de presidentes

Puxada por serviços, economia cresceu 1,5% no 1º tri, aponta Monitor do PIB

Sustentabilidade do ritmo de alta na economia nos próximos meses dependerá do “fôlego” do setor, afirma economista da FGV

Chegada de ciclone deixa cidades do Sul em alerta e suspende aulas

Inmet mantinha ontem ativo alertas de perigo de vendaval para mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul

Em meio à alta de preços de combustíveis, veja como o governo usa os dividendos que recebe da Petrobras. Enquanto Bolsonaro trava guerra de palavras com a empresa, governo tem caixa reforçado

Senado confirma volta de bagagem grátis em voos

MP volta à Câmara e governo promete vetar mudança.

grifo: O mercado nunca perde, quem irá perder são aqueles que não levam bagagens que terá de pagar no aumento das passagens por aqueles que levam estas bagagens, afinal, comunismo é isso, igualdade para todos, ou seja, todos pagam. Este infeliz retorno, prova a justiça social do assalto camuflado.

Câmara muda regra de transição para fim de benefício a petroquímica

O programa reduz as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins para matérias-primas básicas

Biden dá guinada e aliviará sanções a Cuba e Venezuela

Agenda 2030 vai tomando forma

Às vésperas da Cúpula das Américas, gestos da Casa Branca também se dirigem a apagar a impressão de descaso do governo americano em relação à região

Consumo segue forte nos EUA e sustenta economia

O relatório de vendas no varejo de abril revelou uma robusta recuperação nos gastos em bares e restaurantes: crescimento de 2% em abril ante março e 19,8% na comparação anual

Desaceleração da China desafia ambições de Xi

Xi conta com o nacionalismo para angariar apoio contra a ofensiva americana

O nó dos preços de derivados

O que irá realmente fazer essa transformação energética ocorrer é o preço dos combustíveis fósseis aumentar

Privatização não garante preços baixos na Petrobras

A proposta anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, não garantiria preços mais baixos de combustíveis no Brasil, segundo especialistas

Demanda cai, e cotações de frutas recuam

Segundo a Conab, cotações no atacado caíram até 40% em abril

Para Clima tempo, frio intenso nesta semana deverá encarecer hortifrútis

Alta deve ser sentida nas feiras na próxima semana

CNA engrossa coro por Plano Safra ‘robusto’

Entidade pede R$ 21,8 bilhões para a equalização dos juros, além de taxas de menos de dois dígitos

Selic deve afetar a atividade no 2º semestre, diz RPS

Para economista da RPS, efeito de juro no campo restritivo vai se materializar de uma vez, e pode se estender até 2023

Juízes adotam medidas atípicas para exigir pagamento de pensão

Decisões suspendem cartões de créditos e documentos e quebram sigilo bancário e fiscal de pais

Justiça agora bate o martelo em casos de defesa do clima contra empresas e governos

Entidades que atuam na defesa do meio ambiente estão recorrendo à Justiça na tentativa de reduzir o impacto ambiental causado por governos e empresas

Como reusar e reciclar cápsulas de café

Mais de 12 mil toneladas de cápsulas de cafés do tipo usado em máquinas de expresso domésticas foram consumidas em 2020;a Nespresso tem programa reciclagem,que só atingiu 17% do seu produto

Plástico ainda é o maior gargalo para reciclagem e circularidade

Hub-EC, da consultoria Exchange4Chance Brasil, conseguiu juntar indústria, comércio, recicladora de plástico e, só na primeira fase de implantação do projeto já foram coletadas 28,6 milhões de toneladas de plástico reciclável em 24 lojas paulistanas do Carrefour, e na Adimax, que produz ração para animais

Como o lixo reciclável pode gerar dinheiro e virar até obra de arte

As cidades brasileiras desenvolvem várias iniciativas para promover a circularidade, como Belo Horizonte, que treina jovens carentes para conserto de computadores, ou Salvador, que vai incluir critérios de circularidade em suas licitações

Mudanças climáticas já começam a afetar chocolate e suco de laranja

Geadas intensas, pouca chuva e áreas desertificadas preocupam produtores de cacau e laranja que tentam conter emissão de gases do efeito estufa, mas não descartam mudar área de plantio

Como a produção de chocolate e de pipoca pode ser mais inovadora e sustentável

Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, trabalha na análise e qualificação do cacau, enquanto a agricultura regenerativa garante menor emissão de CO²

O círculo da sustentabilidade corporativa está se apertando

Nos próximos anos, o rigor deve aumentar: só poderemos chamar de verdes as empresas que demonstrarem progresso visível em direção às metas de descarbonização e mitigação de riscos climáticose

As pedras no caminho da construção civil ‘verde’

Sustentabilidade na construção civil significa ter em vista melhora ambiental e fazer escolhas diferenciadas de materiais e também pagar salários decentes aos trabalhadores e atender as demandas dos clientes

Construção civil: melhores condições de trabalho ainda estão longe do ideal

Algumas empresas do setor da construção já se movem para melhorar as condições de trabalho, mas a jornada neste quesito é longa

Principal entrave para a inclusão está na falta de conhecimento

Providências simples, mas eficientes, são o melhor caminho para a contratação de Pessoas com Deficiência. Perguntar, em vez de supor, quais são as necessidades destes profissionais também ajuda